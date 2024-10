Co nepatří do lednice a proč neumývat maso. Expertka radí, jak zacházet s jídlem

Přemýšlíte často o tom, co jíte a jestli se stravujete správně? A myslíte také na to, jak s potravinami zacházet, abyste si nezpůsobili zdravotní problémy? Na opakující se chyby v kuchyni a při vaření upozorňuje letošní kampaň Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Ing. JITKA GÖTZOVÁ (47), ředitelka Odboru bezpečnosti potravin na ministerstvu zemědělství, nabízí i několik praktických rad, jak k potravinám přistupovat. Jak správně rozmrazovat? Musejí být vajíčka v lednici? A je lepší čerstvé, nebo trvanlivé mléko? | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Přemýšlíte často o tom, co jíte a jestli se stravujete správně? A myslíte také na to, jak s potravinami zacházet, abyste si nezpůsobili zdravotní problémy? O tom, jaké chyby děláme při manipulaci s jídlem v kuchyni a při vaření a co nám hrozí, hovoří Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin na ministerstvu zemědělství.