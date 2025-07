Do Istanbulu vyrazila Ana s manželem Elgarem, který ji v zákrocích podporoval, ačkoli s nimi zprvu vůbec nesouhlasil. Operace navíc proběhly zdarma výměnou za propagaci kliniky Tusa Hospital na jejím Instagramu, kde měla téměř 800 tisíc sledujících.

Podle manžela influencerky se den před zákrokem setkali s chirurgem na plánované oslavě, kde konzumovali alkohol ve větším množství. Navíc tvrdí, že Ana nebyla dostatečně připravená a o všem informovaná. Například bez omezení jedla a pila těsně před operací.

Zákrok probíhal bez komplikací, ale když se měla pomalu probouzet z anestezie ještě na operačním sále, zpomalil se její srdeční tep a nakonec srdce úplně vypovědělo službu. Ačkoli se jí lékaři snažili resuscitovat dlouhých devadesát minut, přímo na operačním sále zemřela.

„Jsem z toho stále v šoku. Nemohu se z toho vzpamatovat. Je to jako zlý sen, plně si to neuvědomuji. Nechápu, že se to stalo. Byla tak mladá. Jsem zdrcený,“ uvedl manžel zesnulé.

Elgar Sueia obvinil kliniku z nedbalosti a žádá spravedlnost, protože jeho žena přijela s důvěrou a plná nadějí. „Ubezpečovali nás, že vše bude v pořádku a není se čeho bát,“ říká. Případ vyšetřuje policie a čeká se na pitvu, která určí přesnou příčinu smrti, předpokládá se ale zástava srdce.