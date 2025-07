Pokožka na slunci Zarudlá, horká a bolestivá kůže dokáže zkazit den i celou dovolenou. Slunečním spáleninám se přitom dá snadno předejít, pokud víte, jak na to. A když už k nim dojde, existují osvědčené způsoby, jak si ulevit a urychlit hojení. Jak se nespálit

Slunci se v létě úplně vyhnout nejde, ale můžete se před ním chránit. Mezi jedenáctou a třetí odpoledne je nejlepší zůstat ve stínu. Pokud musíte ven, noste klobouk nebo kšiltovku, sluneční brýle a oblečení, které zakryje ramena a záda. Nezapomínejte na opalovací krém s faktorem alespoň 30, ideálně víc. Namažte se včas, a pokud se potíte nebo koupete, natírejte znovu. Pomáhá i dostatek tekutin, protože hydratace pokožku chrání zevnitř. Nejzranitelnější jsou děti a senioři, u nichž hrozí spálení rychleji. Když už se spálíte

Jakmile kůže zrudne a začne pálit, schovejte se do stínu. Pomůže krátká vlažná sprcha nebo studený obklad – nikdy ale nic ledového, to by mohlo kůži poškodit ještě víc. Kůži osušte jemně, bez drhnutí a natřete ji chladivým přípravkem s panthenolem nebo aloe vera. Vyhněte se parfémům a mastným krémům, které by ji mohly ještě víc podráždit. Pijte dost vody a pár dní se vyhýbejte slunci. Pokud se objeví puchýře, horečka nebo silná bolest, neváhejte kontaktovat lékaře.