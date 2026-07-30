Problémy se u dvojnásobné matky objevily pár týdnů po druhém porodu. Lékař si tedy myslel, že jde o pozůstatek špatného tlačení během porodu, a doporučil jí koupele v dubové kůře a masti. Nic z toho ale nepomáhalo a stav ženy se postupně zhoršoval.
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Když se u ní později objevily závratě, Amber na doporučení lékaře podstoupila kolonoskopii, která odhalila rakovinu tlustého střeva ve čtvrtém stádiu. Ta se navíc už rozšířila do jater a lymfatických uzlin. „Byl to šok. Zároveň jsem ale tušila, že se se mnou děje ještě něco jiného. Měla jsem takový šestý smysl. Věřila jsem lékařům, že jde jen o hemoroidy, ale bylo mi divné, že je mi stále zle,“ sdělila žena pro Wales online.
Amber musela podstoupit chemoterapii a další léčbu. Měla obavy, aby byla v pořádku, protože jako dvojnásobná matka myslela hlavně na děti. Po dvanácti kolech chemoterapie nádory zmizely a nyní je v remisi. Stále má ale obavy, aby se nemoc v budoucnu nevrátila.
„Když jsem přišla k lékaři potřetí s tím, že se mé problémy zhoršují, měla jsem trvat na dalších vyšetřeních. Neměla jsem se spokojit s tím, že jde jen o hemoroidy. Řekli mi, že jsem na rakovinu tlustého střeva moc mladá. Ale je to nesmysl. Už dávno něco takového neplatí,“ podotkla s tím, že tehdy jí nebylo ani pětatřicet let.
Amber dnes apeluje na všechny, kteří mají podobné problémy, aby trvali na podrobnějším vyšetření, protože si mohou ušetřit spoustu trápení a také si zachránit život.
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„Když mi řekli, že se rakovina rozšířila, zhroutila jsem se. Myslela jsem, že umřu. Rakovina ve čtvrtém stádiu a metastáze. To znělo jako jasná cesta ke smrti. Ale osud ke mně byl milosrdný. Děkuji za to, že tu mohu být dál pro své děti. Lékaři mi řekli, že to byl zázrak. A myslím, že se i jim ulevilo, když předtím přehlídli mou skutečnou diagnózu,“ doplnila žena.