Syndrom malé sukně. Naučte se poznat nádor na vaječnících

A co budoucí matky? Těhotenství a kojení znamená menší počet proběhlých ovulačních cyklů, čímž klesá pravděpodobnost vzniku nádoru vaječníků. Téměř o polovinu snižuje riziko také užívání hormonální antikoncepce, to však pouze za předpokladu, že se užívá pět let a déle.