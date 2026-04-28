Poprvé se o rakovině dozvěděl v roce 2004, kdy mu bylo pouhých dvaadvacet let. Tehdy mu lékaři diagnostikovali rakovinu varlat. Když tehdy boj nad nemocí vyhrál, byl skálopevně přesvědčený, že ho nic takového v životě už nečeká. Opak byl ale pravdou a rakovina se vrátila ještě pětkrát. Následoval nádor v hrudníku, další hospitalizace v nemocnici, operace lymfatických uzlin, poté rakovina tlustého střeva a odstranění ledviny i sleziny.
„Když jsem si tím vším procházel, říkal jsem, si že to snad ani nemůže být možné. Ale hned jsem si řekl, že mě něco takového nepoloží. Že půjdu dál. A dělám to, co mě baví,“ uvedl.
Od dětství miluje knihu rekordů a vždy se toužil do ní s něčím zapsat. Běhal maratony na sedmi kontinentech a nyní se hodlá do knihy rekordů zapsat jako člověk, který uběhne celý maraton v brnění, které bez mála váží třicet kilogramů.
„Maratonský rekord se mi zdál jako dobrá volba, a i když nejsem dost rychlý na to, abych překonal rychlostní rekord, tak rekord v utrpení se pro mě zdá jako stvořený. Je perfektní metaforou, protože nám připomíná, že tíha, kterou neseme, nás nemusí zastavit. Může být naopak přesně tím, co nás posiluje při další postup vpřed,“ podotkl.
Běžet v brnění je extrémně nepříjemné a náročné. Jen dostat se do něj trvá hodinu. „Helmu si nasazuji asi třicet minut, aby byla správně. Potřebuji k nasazování brnění asistenci, protože sám bych to nezvládl. Ale nepochybuji o tom, že zvládnu uběhnout maraton v brnění. Lidé mi říkají, že to nedokážu. Ale když jsem jednou uplaval dvacet kilometrů na jezeře Windermere, zvládnu i toto,“ doplnil pro Runners world.