Porazila sice vzácný adenosarkom dělohy, nemoc si však vybrala krutou daň. Lékaři jí odstranili dělohu i oba vaječníky a urychlili jí tím menopauzu. Teď každý den bojuje s „dočasnou amnézií“, únavou a bolestmi kloubů.
„Mozková mlha zní téměř jako něco neškodného, ale v mém případě je to spíš amnézie. Uprostřed vět zapomínám, co jsem chtěla říct, což je obzvlášť náročné v práci. Mám pocit, jako bych přes noc zestárla o několik desetiletí. Mám obrovské bolesti kloubů, špatně se pohybuji,“ popsala své trápení žena.
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Když jí bylo osmatřicet let, začala mít problémy s menstruací. Silně krvácela a nakonec musela nosit vložku kvůli krvácení každý den. Její gynekoložka nepřišla při vyšetření na nic neobvyklého a poslala ji domů.
Krvácení ale neustávalo a nakonec se rozhodla odstranit nitroděložní tělísko, protože kvůli neustávajícímu krvácení stejně ani neměla s partnerem sexuální styk. Právě odstranění tělíska jí zachránilo život. Lékař totiž tehdy přišel na to, že má nádor na děloze.
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„Prošla jsem si léčbou, která na mě zanechala stopy, kterých se už nezbavím. Dnes už jen chci, aby se lékaři ženám věnovali více. Neměli by přehlížet jejich problémy a posílat je domů, když se s nimi očividně děje něco neobvyklého. Mohla jsem zemřít a moji synové mohli být bez mámy. Kdybych se nerozhodla pro odstranění tělíska, už bych tu nebyla. Zemřela bych,“ dodala žena pro The Mirror.