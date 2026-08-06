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Porazila vzácnou rakovinu dělohy, přesto každý den bojuje s následky léčby

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  9:00
Hailey Barrová

Hailey Barrová | foto: Profimedia.cz

Hailey Barrová
Hailey Barrová
Hailey Barrová
Hailey Barrová
6 fotografií
Dvaačtyřicetiletá Hailey Barrová z Velké Británie v minulosti porazila rakovinu dělohy, která ji málem připravila o život, ale s následky léčby se bude potýkat zřejmě po zbytek života. Navíc se její problémy stále zhoršují a má strach, že se jednou nezvládne postarat o své dva syny.

Porazila sice vzácný adenosarkom dělohy, nemoc si však vybrala krutou daň. Lékaři jí odstranili dělohu i oba vaječníky a urychlili jí tím menopauzu. Teď každý den bojuje s „dočasnou amnézií“, únavou a bolestmi kloubů.

„Mozková mlha zní téměř jako něco neškodného, ale v mém případě je to spíš amnézie. Uprostřed vět zapomínám, co jsem chtěla říct, což je obzvlášť náročné v práci. Mám pocit, jako bych přes noc zestárla o několik desetiletí. Mám obrovské bolesti kloubů, špatně se pohybuji,“ popsala své trápení žena.

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Když jí bylo osmatřicet let, začala mít problémy s menstruací. Silně krvácela a nakonec musela nosit vložku kvůli krvácení každý den. Její gynekoložka nepřišla při vyšetření na nic neobvyklého a poslala ji domů.

Krvácení ale neustávalo a nakonec se rozhodla odstranit nitroděložní tělísko, protože kvůli neustávajícímu krvácení stejně ani neměla s partnerem sexuální styk. Právě odstranění tělíska jí zachránilo život. Lékař totiž tehdy přišel na to, že má nádor na děloze.

Rakovina dělohy hrozí hlavně ženám po menopauze. Jak jí předcházet?

„Prošla jsem si léčbou, která na mě zanechala stopy, kterých se už nezbavím. Dnes už jen chci, aby se lékaři ženám věnovali více. Neměli by přehlížet jejich problémy a posílat je domů, když se s nimi očividně děje něco neobvyklého. Mohla jsem zemřít a moji synové mohli být bez mámy. Kdybych se nerozhodla pro odstranění tělíska, už bych tu nebyla. Zemřela bych,“ dodala žena pro The Mirror.

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