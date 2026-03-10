Ženu posílali domů s bolestmi, v břiše však měla několik nádorů

Autor:
  10:52
Šestatřicetiletá učitelka Lea Caroline Padmore z Velké Británie chodila přes sedm let k lékaři s opakovanou bolestí břicha, kvůli které několikrát i zkolabovala. Vždy ji poslali domů s tím, že nejde o nic vážného. V břiše už tehdy přitom měla nádor, který se neustále zvětšoval.
Žena měla břicho plné nádorů.

Žena měla břicho plné nádorů. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Lea Caroline Padmore
Lea Caroline Padmore
Lea Caroline Padmore
Lea Caroline Padmore
6 fotografií

„Nemohla jsem nějakou chvíli otěhotnět, ale nakonec se nám podařilo počít syna. Narodil se mi zdravý chlapeček, ale po porodu jsem měla stále obrovské bolesti břicha, takže jsem raději zašla k lékaři. Ten mě poslal do nemocnice, kde mi udělali ultrazvuk i CT a zjistili k jejich i mému překvapení, že mám v břiše cosi, co vypadá jako obří nádor,“ uvedla žena.

Žena měla břicho plné nádorů.
Lea Caroline Padmore
Lea Caroline Padmore
Lea Caroline Padmore
6 fotografií

V lednu 2025 následovala biopsie a o dva týdny později jí diagnostikovali karcinom vaječníků, který se mezitím stihl rozšířit do dalších orgánů. Největší nádor byl velký jako grapefruit a lékaři nechápali, jak je možné, že si ho nikdo za dlouhé roky při pravidelných preventivních kontrolách nevšiml.

Okamžitě začalo kolečko dalších vyšetření a plánování léčby i operace. Zásadní operace zahrnovala odstranění vaječníků, dělohy, vejcovodů, slepého střeva, částí jater, bránice, pobřišnice a dalších četných nádorů, po níž přišla ileostomie (vývod střeva na povrch břicha) a chirurgická menopauza. „Pamatuji si, že když mi řekli, že mi odstraní všechny reprodukční orgány, ztratila jsem kontrolu a rozplakala se. V té době už jsme s partnerem plánovali druhé dítě,“ doplnila.

Atlas bolesti břicha. Poznejte zánět slepého střeva i žlučníkový záchvat

Sama už ale nikdy dítě neodnosí. Ačkoli ji tento fakt velmi mrzí, je vděčná, že je ještě na světě. Stačilo málo a už tu nemusela být a její jediný syn by byl polovičním sirotkem. Ani nyní není jisté, že boj nad nemocí zcela vyhrála. Pravidelně chodí na ultrazvuky a krevní testy a bere léky. Doufá, že se lékařům podaří zastavit šíření rakoviny a bude žít ještě dlouhá léta, aby viděla syna dospívat.

Velmi nyní lituje toho, že neposlechla svůj vnitřní hlas a nešla na další testy dříve. Ačkoli ji totiž lékař vždy ubezpečil, že je v pořádku, sama měla pocit, že to tak není. „Prosím, jděte raději na další vyšetření do jiné nemocnice. Nikdy nemůžete stoprocentně vědět, že se váš lékař nemýlí, pokud máte pochybnosti, jděte ještě jinam. Může vám to zachránit život,“ doplnila pro Manchester evening news.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Krimplenové šaty i manšestrová saka. Co jsme nosili za socíku nejen na MDŽ

Generální tajemník ÚV KSČ a prezident ČSSR Gustáv Husák přijal 5. března 1981...

Ačkoli oslavy MDŽ v socialistickém Československu bývaly především propagandistickým nástrojem režimu, pro mnoho žen byly příležitostí hodit se do gala a zajít ke kadeřnici. A to i v případě, že se...

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

Brazilská kráska Juliana Nalu: Z náctileté modelky mezi světovou špičku

Dokonalé tělo modelky nepotřebuje „vylepšovat“ plastikami.

Osmadvacetiletá kráska Juliana Nalu původem z Brazílie nastartovala kariéru modelky už jako náctiletá. Zaujala přední světové návrháře a dnes se pohybuje mezi těmi nejžádanějšími modelkami. Ačkoli...

Ženu posílali domů s bolestmi, v břiše však měla několik nádorů

Žena měla břicho plné nádorů.

Šestatřicetiletá učitelka Lea Caroline Padmore z Velké Británie chodila přes sedm let k lékaři s opakovanou bolestí břicha, kvůli které několikrát i zkolabovala. Vždy ji poslali domů s tím, že nejde...

10. března 2026  10:52

Když děti celebrit skončí ve vězení. Tyto slavné hvězdy to zažily

Když se děti rozhodnou pro rebélii, máloco je zastaví.

Slavné hvězdy mají možná zdánlivě pohádkový život, ale zatopit jim umí jejich vlastní potomci. Několik hollywoodských ikon muselo řešit, že se jejich potomek dostal do vězení a za mřížemi si nějaký...

10. března 2026  8:35

Roztroušená skleróza mi změnila život k lepšímu, říká pacient

Ilustrační fotografie

Diagnóza roztroušené sklerózy bývá pro mnoho lidí šokem. Michal Janků ji ale vnímá jako zlom, který mu paradoxně pomohl změnit život k lepšímu. Po stanovení diagnózy zhubl, začal víc pečovat o své...

10. března 2026

Sýr, smoothie, pesto nebo losos. Toto jsou skryté kalorické bomby

Hubnutí s Ozempicem nemusí být běh na dlouhou trať.

Snažíte se stravovat vyváženě, ale vaše váha i přes všechnu snahu neklesá? Pak je nejspíš váš jídelníček plný potravin, které jsou skrytou kalorickou pastí. Pojeďme je najít

10. března 2026

V čem vykročit do jara? Hlavní je pohodlí, letos nezapomeňte na zdobení

Deichmann, cena 1099 Kč

I když to tak za okny možná ještě nevypadá, zaklepe na dveře dřív, než se nadějete. A nastane čas vyměnit kozačky za novou obuv. Už ji doma máte, nebo se necháte inspirovat?

10. března 2026

Kroužky v nose i šaty zavěšené na bradavkách. Piercingy zase vládnou módě

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách...

Piercingy zažívají velký návrat. Na červených kobercích i módních přehlídkách se objevují kroužky v nosní přepážce, drobné kamínky v nose, vrstvené náušnice i šperky, které piercing jen napodobují....

10. března 2026

Kde se stala chyba? Mladí muži z generace Z odmítají rovnost a chtějí moc

Ilustrační snímek

Nový globální průzkum ukazuje, že mezi mladými muži a chlapci vzrůstá znepokojující trend. Zastávají tradičnější a konzervativnější názory na genderové role než starší generace. Téměř třetina z...

10. března 2026

Za oblečení ve virtuálním světě jsou lidé ochotni dát tisíce, popisuje odbornice

Premium
Julie Slavík je absolventka oborů sociologie, ekonomie a veřejná a sociální...

Digitální svět plný avatarů, kteří chodí na nákupy a ve volném čase bojují s draky. Prostor, kde můžete být princeznou i houbičkou na nádobí. Jestli se ve virtuální realitě někdo vyzná, je to Julie...

9. března 2026

Transgender žena tetuje vážně nemocné, lidé jsou nadšení

Lily Lu

Vzhled transgender tatérky Lily Lu mnohé děsí. Kdo ji zná, ví, že je to dobrá duše. Ráda pomáhá lidem, kteří jsou například po rakovině prsu a potřebují tetovat bradavky. Často tetuje zadarmo a...

9. března 2026  10:53

Sexy dvojčata dobývají svět, bodují ve světě fitness

Sexy dvojčata díky svým postavám válí.

Dvojčata Jen a Lu Westovy z Velké Británie sdílí se svými fanoušky cestu za lepším já, která už je lemovaná mnoha jejich úspěchy. Než se obě vypracovaly a sklízely úspěchy na soutěžích v...

9. března 2026  8:25

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Proč vitamín D nestačí? Klíčem k imunitě i zdravým cévám je správná synergie

Ve spolupráci
Vitamín D3 a K2 patří k sobě.

V posledních letech se o něm mluví jako o zázraku, přesto se odhaduje, že naprostá většina populace v našem podnebném pásmu trpí stavem, který označujeme jako nedostatek vitamínu D. Tento nutrient...

9. března 2026

Týdenní horoskop od 9. března: Komu hrozí hádka a kdo zažije románek

Ilustrační fotografie

Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoct k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

9. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.