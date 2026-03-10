„Nemohla jsem nějakou chvíli otěhotnět, ale nakonec se nám podařilo počít syna. Narodil se mi zdravý chlapeček, ale po porodu jsem měla stále obrovské bolesti břicha, takže jsem raději zašla k lékaři. Ten mě poslal do nemocnice, kde mi udělali ultrazvuk i CT a zjistili k jejich i mému překvapení, že mám v břiše cosi, co vypadá jako obří nádor,“ uvedla žena.
V lednu 2025 následovala biopsie a o dva týdny později jí diagnostikovali karcinom vaječníků, který se mezitím stihl rozšířit do dalších orgánů. Největší nádor byl velký jako grapefruit a lékaři nechápali, jak je možné, že si ho nikdo za dlouhé roky při pravidelných preventivních kontrolách nevšiml.
Okamžitě začalo kolečko dalších vyšetření a plánování léčby i operace. Zásadní operace zahrnovala odstranění vaječníků, dělohy, vejcovodů, slepého střeva, částí jater, bránice, pobřišnice a dalších četných nádorů, po níž přišla ileostomie (vývod střeva na povrch břicha) a chirurgická menopauza. „Pamatuji si, že když mi řekli, že mi odstraní všechny reprodukční orgány, ztratila jsem kontrolu a rozplakala se. V té době už jsme s partnerem plánovali druhé dítě,“ doplnila.
|
Atlas bolesti břicha. Poznejte zánět slepého střeva i žlučníkový záchvat
Sama už ale nikdy dítě neodnosí. Ačkoli ji tento fakt velmi mrzí, je vděčná, že je ještě na světě. Stačilo málo a už tu nemusela být a její jediný syn by byl polovičním sirotkem. Ani nyní není jisté, že boj nad nemocí zcela vyhrála. Pravidelně chodí na ultrazvuky a krevní testy a bere léky. Doufá, že se lékařům podaří zastavit šíření rakoviny a bude žít ještě dlouhá léta, aby viděla syna dospívat.
Velmi nyní lituje toho, že neposlechla svůj vnitřní hlas a nešla na další testy dříve. Ačkoli ji totiž lékař vždy ubezpečil, že je v pořádku, sama měla pocit, že to tak není. „Prosím, jděte raději na další vyšetření do jiné nemocnice. Nikdy nemůžete stoprocentně vědět, že se váš lékař nemýlí, pokud máte pochybnosti, jděte ještě jinam. Může vám to zachránit život,“ doplnila pro Manchester evening news.