Dokonalé poprsí si advokátka dlouho neužívala, nastaly komplikace

První augmentaci absolvovala v devatenácti letech, kdy do ňader investovala našetřené peníze. U jedné operace ale nezůstala. Čekalo jí dalších šest, protože nebyla s velikostí poprsí napoprvé úplně spokojená.

Poslední zákrok se jí ale vymstil, protože ňadra už nemají takový tvar, o jakém snila, a zlobí ji bradavky, které se posunuly příliš k sobě. Před lety prodělala i operaci nosu. S tou je naštěstí advokátka z Orange County spokojená.

„V pubertě jsem se rozhodla pro plastiku. Jsem napůl Italka a napůl Číňanka, lidé mi často říkají, že vypadám jako panenka. Myslím, že k mé postavě větší prsa sedí,“ svěřila se žena v pořadu Botched.



Ačkoli je většinu dne u soudu nebo před klienty oblečená do kostýmku a její poprsí vidět není, chtěla být sexy. A to hlavně sama pro sebe. Denně posiluje a udržuje si postavu a na svém vzhledu hodně lpí.

„Nejsem spokojená s tím, jak teď ňadra vypadají. Chtěla jsem znát názor odborníků,“ pokračovala. Ze slov lékařů Terryho Dubrowova a Paula Nassifa ale nadšená nebyla. Ti jí totiž vysvětlili, že by museli do ňader výrazněji řezat a výsledkem by sice byl dokonalý tvar ale také jizvy. A především menší objem ňader.



„Namítám! A beru zpět. V tom případě tedy raději nebudu riskovat. V žádném případě nechci komplikace a rozhodně nechci zmenšovat velikost implantátů. Tím je tedy celá věc vyřízená,“ dodala žena s tím, že zřejmě chtěla až příliš a měla by být spokojená s tím, jak vypadá nyní.