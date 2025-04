„Dřív jsem byla hodně slabá a měla jsem pocit, že do posilovny nepatřím. Styděla jsem se tam vůbec vkročit. Roky jsem se tomu bránila. Pak jsem se dozvěděla o soutěžích Strongman a Strongwoman a začala jsem uvažovat nad tím, jaké by to bylo, kdybych já sama něco takového zkusila. Lákalo mě to natolik, že jsem se do toho pustila,“ uvedla.

Po pár měsících posilování byla schopna unést činku vážící sto deset kilogramů a samotnou ji překvapilo, kolik síly se v ní skrývá. Předtím nikdy neposilovala a pohyb nevyhledávala. „Vsadila jsem na trenéra. Poprvé jsem šla na lekci cvičení HIIT a bylo mi nabídnuto, jestli nechci zkusit i posilování a posléze zvedání těžké váhy. Nezaváhala jsem a rozhodla se to zkusit,“ pokračovala pro Whatsthejam.

Z jejího rozhodnutí bylo překvapené především její okolí. Přátelé i rodina nemohli uvěřit tomu, že se chystá na něco takového, protože do té doby ji museli přemlouvat, aby se s nimi šla alespoň projít. Obrovskou změnu životního stylu žena vnímá jako vysvobození a správnou cestu. Díky pohybu se cítí lépe po všech stránkách.

„Někteří lidé si myslí, že by se ženy do takového sportu neměly pouštět. Představují si to všechno velmi zkresleně. Když řeknu, že utáhnu kontejner, vyvalí na mě oči,“ doplnila se smíchem. Život před posilováním a po něm je prý tak diametrálně odlišný, že to sama ani neumí popsat. Ale rozhodně něco takového doporučuje všem. „Je to ten správný směr. Sport je naše zdravá budoucnost,“ myslí si. A v plánu teď má intenzivní trénink, aby sama utáhla velké auto.