Trojnásobná máma se těšila, že po rozvodu začne nový život a konečně zapomene na všechen stres, který měla poslední léta. Jenže jí bylo čím dál hůř a nakonec se začaly přidávat i opravdu vážné zdravotní problémy.
„Ze dne na den jsem si všimla toho, že mi naprosto zbělaly prsty. Vypadaly jako ruce mrtvoly a pak mi začaly i vypadávat zuby. Bylo to děsivé. Měla jsem střevní potíže, bolely mě klouby a nemohla jsem polykat. Hodně mě to vyděsilo a zamířila jsem k lékaři. Jsem máma tří dětí a nemohla jsem to jen tak nechat být. Měla jsem spoustu práce, abych uživila děti a stres si zřejmě vybral svou daň. Rozjel nemoc, které už se nikdy nezbavím,“ sdělila.
Lékaři jí v roce 2022 diagnostikovali difuzní systémovou sklerodermii, což je vzácná nemoc, která nutí imunitní systém napadat vlastní tělo. Nemoc postupně proměnila její klouby „v kámen“, změnila rysy v obličeji a způsobila i dramatický úbytek váhy. „Mám zkroucené prsty, vypadá to, jako bych místo nich měla drápy. Změnil se mi tvar obličeje, výrazně jsem zhubla, jsem celkově zdeformovaná a každý den jsou muka,“ pokračovala.
Ačkoli si zprvu myslela, že její život už nemůže být nikdy dobrý, poznala muže, který je jí velkou oporo. V roce 2025 se něj provdala. „Už jsem to všechno chtěla vzdát, cítila jsem se hrozně.Lidé na ulici se mě štítili, protože si mysleli, že mám nějakou nakažlivou nemoc. Trpěla jsem, protože jsem si připadala sama. Pak jsem ale potkala mého muže a konečně jsem zase dostala naději. Dnes už jen doufám, že mi osud dá dostatek času, abych mohla vidět své děti jít k maturitě nebo je doprovodit na svatbu,“ dodala pro People.