Vše začalo v roce 2025 po svatbě jejich společného kamaráda. Několik dnů po veselce se začali cítit slabí a nakonec ulehli s tím, že zřejmě mají chřipku. Zatímco Tinusova partnerka se cítila jen unavená a za pár dní se z virózy dostala, on měl extrémně vysoké horečky a takové bolesti celého těla, že nebyl schopen ani sedět.
„Když se můj stav nezlepšoval ani po dvou týdnech, dostal jsem od lékařky pro jistotu antibiotika. Jen pár hodin poté jsem začal mít nesnesitelnou bolest kyčle. Měl jsem pocit, jako by mi z té nohy pomalu odtékal život. Lékaři si se mnou nevěděli rady a já pomalu začínal propadat panice,“ uvedl.
Lékaři nakonec přišli na to, že se u něj objevila transverzální myelitida. Jedná se o vzácné neurologické onemocnění, které způsobuje zánět míchy a může vést k paralýze. Ve Velké Británii se přitom objeví jen asi dvě stě případů ročně.
„Bylo to velmi náročné období. Bála jsem se, že svého partnera nadobro ztratím. Děsilo mě, že se jednoho dne probudím a on už nebude na živu. Nevěděla jsem, jak moc bude paralýza postupovat,“ sdělila mužova partnerka pro The Sun.
Po třech měsících hospitalizace a několika týdnech rehabilitace se znovu učil oblékat, čistit si zuby i ovládat vozík. Lékaři mu ale zatím nedokážou říct, jestli ještě někdy bude chodit. Tinus se ale odmítá vzdát. „Ano, nemůžu chodit, ale jsem naživu,“ dodal.