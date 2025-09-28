Se svou proměnou se hrdě podělila se sledujícími na sociálních sítích a její videa se stala ihned virálními. Mají desítky milionů zhlédnutí a lidé se nestačí divit, jak je možné se jen díky dobře provedenému faceliftu změnit. Ženy chtějí vědět, kde přesně zákrok podstoupila a touží po stejné proměně.
„Nevypadám přesně jako v mládí. Lidé se mě na to hodně ptají. Obličej je trochu jiný, ale vypadám o tolik mladší. První týdny po zákroku jsem lehce pochybovala. Než si všechno sedlo, vypadalo to všelijak. Pár měsíců po faceliftu ale mohu říct, že se to velmi povedlo. Nemohu být spokojenější,“ uvedla žena s tím, že by se ženy neměly faceliftu v dnešní době už tolik obávat. „Na prověřených klinikách jsou úžasní odborníci, kteří mají dlouhou praxi a znají ty nejlepší metody,“ míní.
Michelle má za to, že se na její extrémně vytahané kůži v obličeji podepsalo hlavně hubnutí. Dvakrát v životě měla za sebou extrémní proměnu, kdy zhubla šedesát kilogramů. Poprvé kila znovu velmi rychle nabrala, nyní se jí už pár let daří štíhlost udržovat. V obličeji ovšem kůže výrazně povolila a bylo potřeba vše stáhnout.
Celá její proměna stála v přepočtu necelých tři sta tisíc korun. Na zákrok si šetřila a nelituje. Původně chtěla peníze investovat do cestování, ale nyní sama říká, že nemohla peníze investovat lépe. Nové já se totiž velmi pozitivně odrazilo na jejím sebevědomí. „Ta proměna je pro mě pohádková. Věřím, že by si něco takového chtěla dopřát každá žena a naprosto tomu rozumím. Málokdo chce stárnout. V padesáti se cítím ještě mladá, ale můj vzhled tomu nenapovídal,“ doplnila.
Z její proměny jsou nadšené i její dvě děti, které jsou aktuálně v pubertě a proměna mámy je pro ně absolutně „boží“. „Dávají mi palce nahoru. Jsou skvělí,“ dodala pro Mamamia.