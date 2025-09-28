Žena díky faceliftu extrémně omládla, lidé jsou z proměny nadšení

Autor:
  11:17
Michelle Woodová z USA si po padesátce nadělila plastiku v Mexiku, která z ní udělala jinou ženu. Omládla minimálně o dvacet let a svým vzhledem vyrazila dech nejen rodině. Facelift ji omladil natolik, že ji málokdo poznává a říká, že vypadá ještě lépe než v mládí. „Samotnou mě to překvapilo,“ říká.

Se svou proměnou se hrdě podělila se sledujícími na sociálních sítích a její videa se stala ihned virálními. Mají desítky milionů zhlédnutí a lidé se nestačí divit, jak je možné se jen díky dobře provedenému faceliftu změnit. Ženy chtějí vědět, kde přesně zákrok podstoupila a touží po stejné proměně.

Michelle Woodová
Michelle Woodová
Michelle Woodová
Michelle Woodová
6 fotografií

„Nevypadám přesně jako v mládí. Lidé se mě na to hodně ptají. Obličej je trochu jiný, ale vypadám o tolik mladší. První týdny po zákroku jsem lehce pochybovala. Než si všechno sedlo, vypadalo to všelijak. Pár měsíců po faceliftu ale mohu říct, že se to velmi povedlo. Nemohu být spokojenější,“ uvedla žena s tím, že by se ženy neměly faceliftu v dnešní době už tolik obávat. „Na prověřených klinikách jsou úžasní odborníci, kteří mají dlouhou praxi a znají ty nejlepší metody,“ míní.

Michelle má za to, že se na její extrémně vytahané kůži v obličeji podepsalo hlavně hubnutí. Dvakrát v životě měla za sebou extrémní proměnu, kdy zhubla šedesát kilogramů. Poprvé kila znovu velmi rychle nabrala, nyní se jí už pár let daří štíhlost udržovat. V obličeji ovšem kůže výrazně povolila a bylo potřeba vše stáhnout.

Celá její proměna stála v přepočtu necelých tři sta tisíc korun. Na zákrok si šetřila a nelituje. Původně chtěla peníze investovat do cestování, ale nyní sama říká, že nemohla peníze investovat lépe. Nové já se totiž velmi pozitivně odrazilo na jejím sebevědomí. „Ta proměna je pro mě pohádková. Věřím, že by si něco takového chtěla dopřát každá žena a naprosto tomu rozumím. Málokdo chce stárnout. V padesáti se cítím ještě mladá, ale můj vzhled tomu nenapovídal,“ doplnila.

Z její proměny jsou nadšené i její dvě děti, které jsou aktuálně v pubertě a proměna mámy je pro ně absolutně „boží“. „Dávají mi palce nahoru. Jsou skvělí,“ dodala pro Mamamia.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

VIP a proměny. Přehnali to s plastikami a přestávají si být podobní

Touha po věčném mládí někdy může přerůst v posedlost. A své o tom vědí i některé slavné hvězdy. Snaží se za každou cenu udržet mladistvý vzhled nebo se zbavit zdánlivých nedokonalostí. Volí botox,...

Krásky z Česka a Slovenska, které se rozhodly pro umělé poprsí

Mnoho žen se silikonových implantátů zbavuje a vrací se k přírodnímu poprsí. Silikonové výplně si nechala odstranit například Zuzana Belohorcová nebo Alice Bendová. Stále jsou tu ovšem ženy, které...

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

Lidé mající negativní postoj ke stárnutí umírají až o sedm let dřív, říká socioložka

Premium

Vnímáte stáří jako krutou nevyhnutelnost? Nebo jako požehnání, kterého se můžete jednou dožít? Pokud vnímáte budoucnost spíše jako optimistický scénář, jste ve výhodě. Lidé mající negativní postoj ke...

Herec Jude Law může být pyšný táta. Dcera Iris září krásou i úspěchem

Čtyřiadvacetiletá modelka Iris Law díky svému slavnému tatínkovi, herci Jude Lawovi, vplula do světa šoubyznysu s naprostou lehkostí. V tomto světě se cítí jako ryba ve vodě a na přehlídkových molech...

Žena díky faceliftu extrémně omládla, lidé jsou z proměny nadšení

Michelle Woodová z USA si po padesátce nadělila plastiku v Mexiku, která z ní udělala jinou ženu. Omládla minimálně o dvacet let a svým vzhledem vyrazila dech nejen rodině. Facelift ji omladil...

28. září 2025  11:17

Horečka v těhotenství může ohrozit plod. Paracetamol je nejbezpečnější možností

„Neposlouchejte Trumpa,“ radí lékaři. Vysoká horečka může být pro plod mnohem větším rizikem než paracetamol. Jaké léky na horečku nebo bolest hlavy se nesmí v těhotenství a co naopak ano?

28. září 2025

Touha po volnosti i nuda. Která znamení nechávají partnery na druhé koleji

V partnerství většina z nás očekává, že se bude nacházet na předních příčkách zájmu svého partnera. Jsou však astrologická znamení, která vás z piedestalu sesadí poměrně rychle a nepřijde jim na tom...

28. září 2025

Úleva pro kasičku, přírodu i hlavu. Tipy, jak žít udržitelně a ušetřit

O tom, jak vést udržitelný život, který by nezatěžoval planetu, ale ani domácí rozpočet, se mluví už dlouho. Víte, jak na to? Poradíme vám do začátku.

28. září 2025

Kůže potřebuje po létě restart. Dopřejte jí čas zregenerovat

Léto je za námi a počasí už není horké. Pokožka si však pamatuje každý paprsek, a potřebuje podzimní regeneraci. Zvlášť s přicházejícím chladnem a dny plnými plískanic.

28. září 2025

Stárnete rychleji, než si myslíte? Tyto tři jednoduché úkoly odhalí pravdu

Stárnutí se neprojevuje jen vráskami, ale i tím, jak funguje naše tělo. Jednoduché testy vám odhalí, zda neztrácíte rovnováhu, sílu ani pružnost. Vyzkoušejte je doma během pár minut a zjistěte,...

28. září 2025

Jak se jmenují doopravdy? Skutečná jména známých hvězd

Známe je pod nějakým jménem, ale jejich rodiče jim dali jména jiná. Podívejte se do galerie, kterým hvězdám bylo doporučeno změnit si rodné jméno a rázem se z nich stal někdo jiný. Patří sem Marilyn...

28. září 2025

Střecha s kandovanou třešní

Střecha s kandovanou třešní
Recept

Střední

45 min

Tradiční nepečený dezert je ideální pro každou příležitost.

Miss vyhrála už jako kojenec. Pohádkový život a děsivá smrt Sharon Tateové

Premium

Nejkrásnější žena Hollywoodu, zlatá dívka, blonďatá bohyně… Mediální přízviska Sharon Tateové odrážela zvláštní kontrast nevinnosti a smyslnosti, který vyzařovala. Brutální vražda herečky ve vysokém...

27. září 2025

Po třech porodech to chtělo změnu, maminka zhubla na polovinu váhy

Jednatřicetiletá Kirsty Andersonová ze Skotska trpěla těhotenskou cukrovkou, když se těšila na narození třetího potomka. Tehdy si uvědomila, že by se svým tělem měla něco dělat a nenechat dál...

27. září 2025  11:23

Sezona epidemií je tady. Jak rozlišit a léčit chřipku, virózu i covid

Máte horečku a nevíte, co na vás leze? Může to být chřipka, ale i jiné onemocnění, které se přenáší kapénkami. Podzimní virózy jsou na vzestupu a znovu udeřil také covid, konkrétně jeho varianta...

27. září 2025

Zázvor vás na podzim spolehlivě nakopne. Jídlu dodá říz, tělu zlepší imunitu

Tato báječná hlíza vás v chladných dnech zahřeje a povzbudí imunitu, zároveň však dodá exotický nádech vašim kuchyňským kreacím. Co možná nevíte o zázvoru?

27. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.