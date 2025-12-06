Proteiny nezvyšujte najednou. Vláknina je game changer zdraví, líčí nutriční terapeut

Každý rok přibývají ve světě výživy nové studie, módní diety i žebříčky potravin nabitých živinami. „Superpotraviny nejsou zkratka ke zdraví. Nespasí nás, ale jsou spíš takovým bonusem k už dobrému jídelníčku," říká nutriční terapeut Ing. Mgr. David Erban, který na sociálních sítích sdílí vědecky podložené informace o výživě a je spoluautorem knížky Mýty o výživě a potravinách.

Karolína Lišková
  20:00
Každý rok přibývají ve světě výživy nové studie, módní diety i žebříčky potravin nabitých živinami. „Superpotraviny nejsou zkratka ke zdraví. Nespasí nás, ale jsou spíš takovým bonusem k už dobrému jídelníčku,“ říká nutriční terapeut David Erban, který na sociálních sítích sdílí vědecky podložené informace o výživě a je spoluautorem knížky Mýty o výživě a potravinách.

Proč jsme brambory kdysi zatratili, a dnes je bereme na milost? Měli bychom oběd rozebrat na „součástky“, než ho sníme? A je káva hned po probuzení opravdu nezdravá?

Existuje spousta žebříčků „nejzdravějších potravin“ i knihy o „geniálních potravinách“. Ale jak se v tom má člověk zorientovat, když každý z těch zdrojů vypadá jinak? Někde kraluje olivový olej a avokádo, jinde zase borůvky nebo třeba mandle. Jak mám poznat, že opravdu jím tu nejzdravější potravinu?
Ano, tyhle seznamy nejzdravějších potravin jsou tak rozmanité, že i kdybychom dali dohromady ty největší odborníky na výživu na světě, stejně by se neshodli. A možná je to dobře. Upřímně, kdyby se náhodou všichni shodli a řekli „tohle je ta nejzdravější potravina“, asi bych trochu pochyboval o tom, jak moc tomu opravdu rozumějí. My se s kolegyní Šárkou Knížkovou snažíme lidem ukazovat, že výživa je záležitost komplexnosti.

Vtipné je, že spousta lidí dnes považuje ghíčko za zdravé a klasické máslo za nezdravé, přitom rozdíl mezi nimi není tak velký.

