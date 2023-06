Tři nejčastější zdravotní potíže, které ohrožují české muže

Ateroskleróza

Ateroskleróza neboli kornatění tepen odpovídá za infarkty myokardu, mozkové příhody, gangrény a vznik výdutí na tepnách. Příčinou aterosklerózy je narušení cévní stěny. Změny ve stěně cév začínají u každého z nás už v dětství.

Rychlost jejich vývoje v dalších letech závisí na přítomnosti několika rizikových faktorů, které lze rozdělit do dvou skupin. V té první jsou faktory, které sami nemůžeme ovlivnit. K nim patří věk – u mužů nad 45 let a u žen nad 55 let, pohlaví – muži vykazují vyšší riziko – a rodinná zátěž – výskyt onemocnění srdce a cév v rodině, a to u mužů do věku 55 let a u žen do 65 let.

Mezi rizika, která můžeme ovlivnit, patří zejména energeticky nadměrný příjem stravy s vysokým obsahem nasycených tuků, cholesterolu a soli, škodí i kouření cigaret nebo nízká pohybová aktivita. Omezením zmíněných rizikových faktorů lze tuto nemoc u mužů zásadně zbrzdit. Hlavně když začnou s prevencí v nižším věku.