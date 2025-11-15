„Nemám ruce. Ano. To je pravda. A co s tím? Funguji jako ostatní, nemám potřebu se nějak odlišovat nebo litovat. Mám spokojený život,“ uvedla. Když její maminka byla zhruba v osmém měsíci těhotenství, lékař na ultrazvuku odhalil, že miminku chybí horní končetiny. Pro rodinu to byl šok. Navíc jim v nemocnici sdělili, že miminko pravděpodobně ani nepřežije porod.
„Moje máma to nevzdala. Věřila, že všechno dobře dopadne. Když jsem byla po porodu umístěna do inkubátoru a byly mi provedeny potřebné testy, ukázalo se, že jsem naprosto zdravá. Jen mi chybí ruce. Rodině se nesmírně ulevilo. Moje maminka mi řekla, že tehdy věděla, že všechno bude v pořádku a už o mém zdraví nikdy dál nepochybovala,“ pokračovala.
Nicolette si nikdy nepřipadala jiná, protože rodiče se k ní jinak nechovali. Má ještě starší sestru a k oběma se chovali stejně. Chtěli, aby byla jejich dcera jednou soběstačná a neměla pocit, že je horším člověkem než ostatní. Naučila se perfektně používat nohy a zvládne s nimi cokoli. Umí malovat, upravit si vlasy, nalíčit se, obléknout se. Není nic, co by sama nezvládla. A jak sama říká, vděčí za to pouze rodině, která ji nijak neprotěžovala.
„Na sociálních sítích se setkávám s různými názory lidí. I dnes se najdou tací, pro které jsem monstrum. Ale to je pouze jejich názor, není to můj problém a nejsem kvůli tomu smutná. Lidé často myslí, že mi ruce amputovali a litují mě. Ale já jsem normální holka, není na mně nic speciálního. Jen vypadám trochu jinak,“ sdělila.
Její manžel Zach ji také bere jako normální ženu a nikdy nekomentoval její vzhled. Když jí žádal o ruku, navlékl jí prsten na prst na noze. A stejné to bylo i u oltáře. Tehdy si slíbili, že nebudou na nic čekat a pořídí si miminko. Štěstí stálo na jejich straně a Nicolette otěhotněla velmi brzy po svatbě. „Už se nemůžeme dočkat, až se miminko narodí. Každý nový život je velké požehnání,“ myslí si žena.
Obavy nemá ani v případě starosti o miminko. Má za to, že vše zvládne obstarat pouze nohama. Manžel jí bude samozřejmě pomáhat. A pokud bude přeci jen potřeba nějaká pomoc, využije chůvu. „Koukám se na všechno z té lepší stránky a vždy se těším na to dobré. Proč se bát, když nemůžeme vědět, co nás čeká. Život je krásný,“ dodala pro Good morning America.