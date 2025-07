S ohledem na její velmi křehké kosti ji rodiče nechtěli pouštět ven. Měli obavy, aby se jí nestalo něco vážnějšího. Lékaři je varovali, že se nedožije ani šesti let. Dnes je jí šestadvacet a těší se na to, co jí budoucnost přinese.

„Mohlo by se mi něco stát, kdybych spadla. Mám křehké kosti a hrozí, že bych měla zlomeniny, které by mě mohly i stát život. Ale jsem na sebe opatrná. Už se nebojím. Naučila jsem se se svým postižením žít a chtěla bych poznávat nové věci,“ uvedla žena.

Ačkoli má mnoho omezení, nevzdává se a začala cestovat. Vždy toužila vidět svět na vlastní oči a ne jen v televizi a své sny si nyní plní. Díky sociálním sítím je v kontaktu s lidmi z celého světa, které jsou na tom jako ona. „Necítím se sama. Vím, že je nás hodně a navzájem se podporujeme. Je skvělé být v komunitě lidí, kteří vám plně rozumí. A moc ráda bych je v budoucnu navštívila,“ pokračovala.

O svých problémech dokonce napsala knihu pro děti, která je určená nejen dětem s postižením ale i těm zdravým. Chtěla v knize dát nahlédnout do jejího světa, který není stejný jako ten zdravých lidí. „Věřím, že se děti po přečtení knihy budou na lidi s postižením koukat jinýma očima a víc toho pochopí. Setkávala jsem se s nenávistí, šikanou a velmi mě to poznamenalo. Mým cílem je, aby už žádné děti netrpěly, ale byly přijímané takové, jaké jsou,“ doplnila na svém Instagramu žena.