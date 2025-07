Velikost jejích ňader byla před operací číslo osm. Nemohla sehnat padnoucí oblečení, nemohla sehnat podprsenky. A když už je sehnala, byly drahé a nelíbily se jí. S velkými ňadry zkrátka její život nebyl takový, jaký si představovala.

„Měla jsem obrovské bolesti zad a krční páteře. Bylo to nesnesitelné. Nemohla jsem jíst, bylo mi nevolno a cítila jsem se permanentně, jako bych měla kocovinu. Bolela mě hlava a točil se mi celý svět. Páteř takovou tíhu na mém hrudníku zkrátka nezvládala,“ svěřila se pro Daily Mail.

Bolesti měla bohužel i v noci a nemohla spát na břiše, ačkoli to pro ni byla nejpohodlnější poloha. A dobře na tom nebyla ani po psychické stránce. Bylo jí nepříjemné, že na ni civí lidé na ulici a muži se neustále zajímají jen o její obří ňadra. „Neměla jsem kvalitní život. Nikomu bych to nepřála. Nikdo neměl ponětí o tom, jak moc jsem ve skutečnosti trpěla. Vím, že jsou ženy, které po obřích ňadrech touží, ale myslím, že ani netuší, jaké jsou s nimi problémy,“ pokračovala.

Proto si nakonec ňadra nechala zmenšit, a nelituje. Považuje to za nejlepší rozhodnutí svého života. Prsa jí rostla už od čtrnácti let, a ačkoli jí lékaři tvrdili, že se jejich růst zastaví, nebylo tomu tak. „Bála jsem se, kam až to zajde. Musela jsem to zastavit. Po operaci jsem okamžitě začala plakat, protože jsem pocítila tu obrovskou úlevu. Bylo mi najednou tak lehce na duši i na těle,“ dodala. Dnes má velikost ňader číslo tři.