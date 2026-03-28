Závislost na ohřívací láhvi způsobila ženě nenávratné zohyzdění

Autor:
  12:00
Jednadvacetiletá Aishah Khanová z Velké Británie si extrémní závislostí na ohřívací láhvi způsobila potíže, kterých už se zřejmě nikdy nezbaví. Několik lidí na světě popálila prasklá ohřívací lahev, jí však stačilo „pouze“ přikládat lahev několikrát denně na břicho. „Ty spáleniny už asi nezmizí,“ říká.
Ohřívací lahev způsobila ženě popáleniny. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Poprvé žena začala láhev používat už v pubertě, kdy měla menstruační bolesti. Příjemné teplo jí ulevovalo od bolestí i křečí a později si láhev na břicho přikládala několikrát denně. „Bylo to to první, na co jsem myslela hned po probuzení. Naplnila jsem ji horkou vodou a dala si ji na břicho,“ uvedla žena.

Zpočátku neměla žádné problémy a nic nenasvědčovalo tomu, že by její počínání mohlo být nějak nebezpečné. Láhev pravidelně kontrolovala a vyměňovala, aby náhodou nepraskla a dál si ji přikládala na břicho. „Nejprve jsem si všimla malinké červené skvrny. Nijak jsem to nezkoumala a neřešila. Pak se však skvrna začala rozšiřovat a tmavnout,“ podotkla pro Essex Live.

Tehdy si měla uvědomit, že si zadělává na velký problém a navštívit lékaře. To ovšem neudělala. A nakonec skončila s kompletně popáleným břichem. „Probudila jsem se a na břiše jsem měla puchýře. Ty praskaly, krvácely, kůže všude ztmavla a udělala se na ní tvrdá vrstva. Lékařka mi pak sdělila, že jsou změny na kůži nevratné. Předepsala mi nějaké masti a léky a zakázala mi termofor používat,“ pokračovala.

To pro ni však není jednoduché. Několik let se totiž opakovaně potýká s anorexií. Nyní se snaží znovu začít normálně jíst, ale má velké křeče v břiše a právě ohřívací láhev jí pomáhá bolesti mírnit. „Nevím, jak to mám dělat, abych láhev nepoužívala. Těžko se zbavíte něčeho, co vám dělá dobře. Vím, že mi to ničí kůži na břiše, ale nevím, jak s tím přestat,“ svěřila se. Věří, že její odstrašující příběh odradí od nadměrného užívání termoforu další lidi. A vzkazuje, aby nikdo nikdy nepoužíval láhev bez textilního obalu. „Nebuďte jako já. Podívejte se, jak jsem dopadla,“ dodala.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Kolaps, operace a 88 kilo dole. Honza v Extrémních proměnách bojoval o život

Honzovi hrozilo, že pokud svou obezitu nezačne řešit, bude to pro něj mít...

Honza je milující přítel a otec. Kvůli své obezitě však prakticky nevycházel z domu a svou rodinu zanedbával. Aby toho nebylo málo, nemocné srdce bilo na poplach – Honzovi hrozilo, že pokud svou váhu...

Slavní v dětství a dnes. Hvězdy, které vyrostly do krásy

Slavní jako děti a dnes

Málokdo může říct, že byl v dětství tak rozkošný, že by ho vzali do reklamy. A stejně na tom jsou i slavné hvězdy. Někdo byl roztomilý, z některých VIP se však vyloupla nádherná labuť až po období...

KVÍZ: Kolísko, Hrbolek i Tkaloun. Jak dobře znáte učitele z filmů a seriálů?

Zdeněk Svěrák, Václav Lohniský a Ladislav Smoljak ve filmu Marečku, podejte mi...

Pojďte si s námi při příležitosti Dne učitelů, který oslavíme v sobotu 28. března, zavzpomínat na české i světové filmy a seriály ze školního či studentského prostředí, které nás bavily před...

Bikiny jako základ. Tyto krásky bez nich na dovolenou nejedou

Bikiny a hurá na pláž

Na sluníčko a pobyt u vody si ještě pár měsíců počkáme. Proč se však nenavnadit na teplé slunečné dny pohledem na krásky v bikinách, které hrdě vystavují svá těla. Inspirujte se slavnými ženami a...

KVÍZ: Zdeněk Svěrák slaví 90. Jak dobře znáte jeho filmové ženy?

Zdeněk Svěrák (Praha, 6. dubna 2020)

Herec, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák oslaví tento týden devadesáté narozeniny. Pojďme se teď podívat zpět na filmy, ve kterých jsme ho v minulých dekádách obdivovali. Pamatujete se na ženy,...

Závislost na ohřívací láhvi způsobila ženě nenávratné zohyzdění

Ohřívací lahev způsobila ženě popáleniny.

Jednadvacetiletá Aishah Khanová z Velké Británie si extrémní závislostí na ohřívací láhvi způsobila potíže, kterých už se zřejmě nikdy nezbaví. Několik lidí na světě popálila prasklá ohřívací lahev,...

28. března 2026

Jak moderní auta mění nároky na zrak: Proč v noci hůř vidíte?

Ve spolupráci
Ostré a jasné vidění i za volantem? Pomohou vám biometrické brýlové čočky.

Dnešní řidič už nebojuje jen s mlhou a deštěm. Do cesty se mu staví agresivní LED světlomety a obří palubní displeje přímo v zorném poli. Oči v moderním provozu pracují pod největším tlakem v...

28. března 2026

Zakázané ovoce nejlépe chutná. Dokáže totiž skvěle ošálit náš mozek

Na opačné straně světa je v přístupu k sexualitě uplatňován druhý extrém. Pro...

Když před vámi někdo zamkne dveře s tím, že do nich nesmíte, mozek to automaticky vyhodnotí jako pozvánku ke vstupu. Příběh starý jako lidstvo samo – člověka vždycky láká nejvíc to, co nemůže mít....

28. března 2026

Leopardí vzor je zpět. Ovládl ulice metropolí, večírky i týdny módy

Leopardí vzor nikdy úplně nezmizel, ale letos se vrací v plné síle. Zaplavil...

Leopardí vzor nikdy úplně nezmizel, ale letos se vrací v plné síle. Zaplavil ulice na týdnech módy i červené koberce – a módní experti ho znovu berou jako „neutrální“ základ šatníku, který se dá...

28. března 2026

Teplota těla jako ukazatel zdraví. Kdy byste měli zbystřit?

Ilustrační fotografie

Patří k nejjednodušším ukazatelům zdravotního stavu, přesto ji mnoho lidí podceňuje. Přitom vyšší nebo nižší teplota může včas upozornit, že se v těle něco děje.

28. března 2026

Krásky a krasavci z Pobřežní hlídky? Podívejte se na všechny sexy VIP

Slavné krásky z Pobřežních hlídek

Po pětadvaceti letech se vrací Pobřežní hlídka. Zatímco v té klasické hrál David Hasselhoff a Pamela Andersonová, ve filmu o sympaťácích od oceánu zazářil Zac Efron a Kelly Rohrbachová. A v nové...

28. března 2026

Horoskop pro každé znamení na 14. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Ještě jsme se ani pořádně neohřáli a už tu máme duben! Jak se nám bude v prvních dubnových dnech dařit podle hvězd? Býci, prospěl by vám jarní úklid vztahů. Velikonoce a různé návštěvy vám to umožní....

28. března 2026

Ztráta čichu oznamuje alzheimera i o deset let dříve než problémy s pamětí

Premium
Většina lidí si myslí, že paměť je záležitost minulosti. Neurověda však...

Mozek. Nejsložitější hmota v celém nám známém vesmíru. Jeho anatomii známe, ale o jeho fungování stále víme pramálo. Je to tak složitý systém, že ho nejspíš nikdy úplně nepochopíme. Stejně tak...

27. března 2026

Konec „přeplněných obličejů“. Estetická medicína se vrací k přirozenosti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE jsou zleva dermatovenerolog Jan Kučera, plastický...

Estetická medicína v Česku zažívá posun. Trendem je jemné vylepšování, dlouhodobá péče a důraz na kvalitu kůže. Shodli se na tom hosté iDNES Lounge – lékařka Lucia Škrovinová z Oční kliniky Gemini,...

27. března 2026

Když se neholím, muži o mě mají větší zájem, říká žena

Vousy si žena od puberty pravidelně holila. Dnes je ale nechává volně růst.

Sedmadvacetiletá Meagan Riley Nealy-Stevensonová z USA od puberty řešila rostoucí vousy. Zprvu se za ně extrémně styděla a hlavně kvůli nim byla terčem šikany. V dospělosti je ale nechává volně růst...

27. března 2026  8:09

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Břicho po 50 roste i bez přejídání. Lékaři vysvětlují proč a co s tím dělat

Ilustrační snímek

Po padesátce se hubnutí řídí jinými pravidly — klesá svalová hmota, mění se metabolismus tuků a tělesná hmotnost roste, i když jíte stejně jako dřív. Diety bez bílkovin nefungují, proteinové tyčinky...

27. března 2026

Když máte lidí dost. Problém sociální únavy není neobvyklý, čerpejte ticho

Ilustrační snímek

Někdy vás ani tak nevyčerpá práce jako společnost druhých lidí. Říká se tomu sociální únava a může postihnout i toho nejspolečenštějšího člověka. Proč?

27. března 2026  1:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.