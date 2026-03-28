Poprvé žena začala láhev používat už v pubertě, kdy měla menstruační bolesti. Příjemné teplo jí ulevovalo od bolestí i křečí a později si láhev na břicho přikládala několikrát denně. „Bylo to to první, na co jsem myslela hned po probuzení. Naplnila jsem ji horkou vodou a dala si ji na břicho,“ uvedla žena.
Zpočátku neměla žádné problémy a nic nenasvědčovalo tomu, že by její počínání mohlo být nějak nebezpečné. Láhev pravidelně kontrolovala a vyměňovala, aby náhodou nepraskla a dál si ji přikládala na břicho. „Nejprve jsem si všimla malinké červené skvrny. Nijak jsem to nezkoumala a neřešila. Pak se však skvrna začala rozšiřovat a tmavnout,“ podotkla pro Essex Live.
Tehdy si měla uvědomit, že si zadělává na velký problém a navštívit lékaře. To ovšem neudělala. A nakonec skončila s kompletně popáleným břichem. „Probudila jsem se a na břiše jsem měla puchýře. Ty praskaly, krvácely, kůže všude ztmavla a udělala se na ní tvrdá vrstva. Lékařka mi pak sdělila, že jsou změny na kůži nevratné. Předepsala mi nějaké masti a léky a zakázala mi termofor používat,“ pokračovala.
To pro ni však není jednoduché. Několik let se totiž opakovaně potýká s anorexií. Nyní se snaží znovu začít normálně jíst, ale má velké křeče v břiše a právě ohřívací láhev jí pomáhá bolesti mírnit. „Nevím, jak to mám dělat, abych láhev nepoužívala. Těžko se zbavíte něčeho, co vám dělá dobře. Vím, že mi to ničí kůži na břiše, ale nevím, jak s tím přestat,“ svěřila se. Věří, že její odstrašující příběh odradí od nadměrného užívání termoforu další lidi. A vzkazuje, aby nikdo nikdy nepoužíval láhev bez textilního obalu. „Nebuďte jako já. Podívejte se, jak jsem dopadla,“ dodala.