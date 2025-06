V přemíře nejrůznějších fitness programů, kruhových tréninků a organizovaných běhů jsme jaksi pozapomněli na celkem obyčejné cviky, které dokážou dát naše tělo do latě. A pozitivní je, že nejsou nijak náročné ani vysilující, přesto mají obrovskou moc.

„Pravdou je, že tělu nepomůžeme tím, že ho úplně zničíme. Naopak. Je potřeba na něj jít pomalu,“ říká fyzioterapeutka Lenka Hajská, která prozradila jednoduché triky, které zvládne opravdu každý.

1. Hluboký dřep

Dříve byla tato pozice pro člověka naprosto přirozená, ale dnes si na ni nikdo nevzpomene. „Jde o to, abychom ohnuli kolena, co nejvíc to jde. Hýždě poté stlačíme co nejníže k zemi – ideálně pod úroveň kolen,“ radí odbornice.

Vrchní část těla držíme jako podle pravítka a takto vydržíme alespoň třicet sekund. Vše pětkrát zopakujeme „Zlepšíme tak pohyblivost kloubů na nohách, tedy kotníků, kyčlí a kolen,“ popisuje fyzioterapeutka. Dále posílíme dolní část těla a pomůžeme mu lépe trávit.

2. Výpony na špičky

Tento pohyb nás skutečně nic nestojí. Jde jen o to se postavit na špičky, paty dát co nejvýš a snažit se tak vytáhnout nahoru. „Chodidla bychom měli mít na úrovni boků,“ radí expertka.

Po chvíli si ulevíme a vše zopakujeme. Zpevníme tak kotníky a achilovky, zlepšíme celkové držení těla a posílíme lýtka. Rovněž takto podpoříme krevní oběh. Můžeme si také kleknout, nechat špičky na podlaze, paty zvednout a sednout si na ně.

3. Pozice sfingy

Jogíni tuto pozici dobře znají. Stačí si lehnout na břicho a nohy natáhnout rovně za sebe. Poté dáme předloktí na zem tak, aby byly lokty v přímce pod rameny a dlaně mířily dopředu. Břicho necháme na zemi a hrudník zvedneme nahoru. Stejně tak vytahujeme i hlavu a krk. Ideální je takto vydržet minutu a klidně dýchat.

„Zaktivujeme zádové svaly a posílíme bederní páteř,“ popisuje největší přínosy cviku Lenka Hajská. Hodí se hlavně těm, kteří mají sedavé zaměstnání.

4. Kroužení trupu

Nemusíme s sebou mrskat jako korouhvička. Stačí mírně pohybovat tělem v bocích a přitom správně a zhluboka dýchat. „To znamená vtáhnout nosem vzduch až dolů do břicha, chvíli ho tam zadržet a pak pomalu vydechnout,“ doporučuje fyzioterapeutka Lenka Hajská.

Přitom začneme kroužit trupem, anebo se jemně předkláníme, zakláníme a ukláníme do stran. „Zlepšíme tak pohyblivost páteře a uvolníme ztuhlá ramena, šíji a záda. Preventivně se také chráníme před ztuhlostí zad,“ dodává odbornice.

Zlatá chůze Pokud chodíte vzpřímeně, máte pravidelnou délku kroků a zhluboka dýcháte, je to ta nejlepší věc, co tělu můžete dát. Ale můžete to ještě vylepšit – choďte bosky po nerovném povrchu. Stimulujete tím svaly, klouby i nervový systém. Jestli se běžně nedostanete do přírody na lesní pěšiny nebo louky, můžete si pořídit podologické míčky nebo podložky, které tento terén imitují a nejsou nijak drahé.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.