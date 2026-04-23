V roce 2016 oznámili lékaři páru, že je u nich mizivá šance přirozeného početí kvůli velmi nízkému množství vajíček Jessicy. Sami už delší dobu tušili, že něco není v pořádku, protože se o miminko snažili několik let. Nakonec však vyhledali odbornou pomoc a věřili, že se do roka dočkají miminka. Realita byla ovšem úplně jiná, než si vysnili.
„Strašně mě zasáhlo, že nebudu moci přirozeně otěhotnět. Bylo to pro mě od puberty tak přirozené, brala jsem to jako superschopnost každé ženy, nemohla jsem tomu uvěřit. A pak se musíte smířit s faktem, že vás čeká IVF, které není levnou záležitostí. A ačkoli myslíte pozitivně, zpravidla to prostě hned nevyjde,“ uvedla Jessica.
Za umělé oplodnění dali Peacockovi v přepočtu zhruba dva a půl milionu korun. Když po prvním kole IVF Jessica otěhotněla, považovali to za zázrak. Jen o pár týdnů později ovšem přišel první šok, když začala silně krvácet a o miminko přišli.
„Zkusili jsme to znovu. Když nevyšlo vložení embrya v jednom cyklu, otěhotněla jsem v dalším a já se radovala. Ale opět jsem potratila. Byla jsem zoufalá, ale šli jsme dál. Opakovalo se kolečko, kdy se oplodnění nepodařilo, pak zase ne, pak zase ano a opět přišel potrat. Když jsem potratila čtyřikrát, měla jsem chuť to vzdát,“ pokračovala.
Pak se pár rozhodl zkusit jinou reprodukční kliniku, kde Jessice odhalili imunitní problém, na který nasadili léčbu a rozhodli se pro další kolo umělého oplodnění. Když otěhotněla, už tak neskákala do stropu, nepřipouštěla si několik měsíců, že je těhotná.
„Měla jsem vážně obavy, cítila jsem úzkosti a strach, že se to bude zase opakovat. Ale starala jsem se o sebe, brala léky, jedla zdravě, meditovala, cvičila jógu. A zhruba ve dvacátém týdnu se mi teprve ulevilo,“ podotkla.
Nakonec začala Jessica rodit šest týdnů před termínem porodu a lékaři za pomoci císařského řezu přivedli na svět zdravého chlapečka, který je pro rodinu obrovským zázrakem a dělá radost všem okolo.
„Oliver je naše ztělesněné štěstí. Chtěla bych vzkázat všem zoufalým ženám, které jsou v podobné situaci, aby to nevzdávaly a věřily na zázraky,“ dodala pro Essex Live.