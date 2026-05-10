Piercing měla v nose několik let a nikdy se jí nestalo, že by se nějak uvolnil a odšroubovala se kulička na druhé straně. Každou noc vše navíc kontrolovala a jinak tomu nebylo ani předtím, než se stala nehoda. Přesto se ale nějakým způsobem kulička uvolnila a žena piercing vdechla.
„Byla jsem ten den velmi unavená a opravdu tvrdě jsem usnula. Mám ráda spánek na zádech, ale netušila jsem, že právě tato poloha je pro vdechnutí čehokoli nejnebezpečnější. A ani mě nenapadlo, že se piercing nachází uvnitř mého těla. Myslela jsem si, že mi prostě někde vypadl v posteli a já ho nenašla. Až šílený neutišitelný kašel a zhoršující se stav mě dohnaly k lékaři. A tam nastal šok,“ pokračovala pro New York Post.
Když lékaři provedli rentgen s podezřením na zápal plic, uviděli na snímcích neobvyklý předmět, který sama žena hned na první pohled poznala. Bylo jasné, že se musí jednat rychle, a okamžitě byla převezena na operační sál, kde se lékaři hodinu a půl snažili piercing vyndal. To se ale bohužel nepodařilo a byla nutná ještě další operace, ke které byli přivolaní další odborníci.
„Pneumolog mi řekl, že nikdy neviděl takové dítě štěstěny, jako jsem já. Stačilo, aby piercing propíchl aortu a už jsem tu nebyla. Měla jsem obrovské štěstí. Před operací jsem všem blízkým napsala dopis na rozloučenou, protože jsem se bála, že operaci nepřežiji. Nikdy nepřestanu děkovat osudu, že jsem tu,“ dodala. A rovnou vzkázala všem, ať si dávají na své piercingy v nose velký pozor.