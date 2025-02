Místo infarktu prasklá plíce. Žena popsala svůj boj s nemocí

Když žena rozbalovala dárky po narozeninové oslavě, najednou se jí přitížilo, ucítila silnou bolest a špatně se jí dýchalo. Začala panikařit, rozklepala se a bála se, že má infarkt. Okamžitě jí tak byla přivolána pomoc a byla odvezena do nejbližší nemocnice, kde se dozvěděla informace o svém zdravotním stavu.

„Byla jsem naprosto zdravá. Nekouřila jsem, sportovala jsem, jedla jsem zdravě. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mi mělo něco stát. Byl to pro mě šok. V jednadvaceti letech nečekáte, že se vám stane něco takového,“ uvedla žena pro server Needtoknow.

Plíce jí nakonec zkolabovala celkem čtyřikrát a i samotní lékaři byli překvapení, jak moc je její stav vážný. Prý se to ale může stát komukoli. „Lékaři mi řekli, že na mě prostě padl černý Petr a patřím mezi ty nešťastníky, u kterých se něco takového objeví. Paradoxně to může přijít u absolutně zdravého jedince. O to víc je to šokující, ale je potřeba mít na paměti, že cokoli se vám bude dít, je potřeba to ihned konzultovat s lékařem. Nepodceňujte žádnou bolest a raději jeďte na pohotovost zbytečně než vůbec,“ vzkázala všem.

Po prvním kolapsu plíce byla v nemocnici na pozorování pár dní. Když se to stalo podruhé, potřetí a počtvrté, pobyla si tam dokonce několik týdnů. Její stav totiž nebyl stabilizovaný a lékaři ji raději měli pod kontrolou. „Mám skvělé lékaře, kterým plně důvěřuji, a jsem vděčná, že mě tolikrát zachránili. Musím na sebe dávat pozor a věřím, že už jsem si smůlu s plícemi vybrala a další pneumotorax se mi vyhne,“ doplnila.