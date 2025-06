„Před třemi lety jsem léky vysadila a tři roky jsem musela zůstat doma, protože jsem byla ve stavu, kdy jsem nemohla ani pracovat. Měla jsem extrémní bolesti, svědění a následně i posttraumatickou poruchu jako reakci na toto stresové období. Nikomu bych nepřála procházet si tím, čím jsem si prošla já,“ uvedla žena pro Devonlive.

Její stav byl natolik vážný, že musela přestat pracovat, ačkoli do té doby nikdy nebyla nemocná. Pracovala jako kosmetička, ale s ohledem na velké bolesti a nehybnost prstů už dál nemohla svou práci vykonávat. „Stav mé kůže se o dost zhoršil a bylo mi doporučeno vysadit kortikoidy. Po letech aplikace krémů už tělo řeklo dost a dál jsem je nemohla užívat. Bohužel se můj stav extrémně zhoršil a opravdu jsem myslela, že to nezvládnu,“ pokračovala žena.

Podle ní kortikoidy užívala až příliš dlouho a lékař ji měl už dávno upozornit na možné dopady léčby. Nebyla navíc poučena o tom, že by si mast měla mazat jen v malé vrstvě a méně často. Nadužíváním léku si způsobila potíže, které budou pravděpodobně přetrvávat až do konce jejího života.

„Připadám si jako člověk, který má nemoc motýlích křídel. Moje kůže je tak křehká, že stačí jen špatně něco chytit a ihned praská do krve. Je to tolik bolestivé. Nikdy by mě nenapadlo, že jednou budu tak trpět,“ postěžovala si žena z Velké Británie.

Rok byla Karyn upoutána na lůžko a nedokázala se kvůli bolestem zvednout. Musel o ni pečovat manžel a děti. Další dva roky pak téměř neopouštěla dům, protože měla posttraumatickou poruchu a velké úzkosti. Její stav je nyní o něco lepší, ale stále má ekzém po celém těle, nemůže sportovat a není schopná pracovat. Je plně závislá na podpoře manžela a rodiny.