Žena si nechala odstranit žebra, posedlost vzhledem ji pohltila

Za sebou má aktuálně téměř dvě stě zákroků pod taktovkou plastického chirurga. Ne každý zákrok byl náročný, počítá i minimální operace, kvůli kterým byla v nemocnici třeba jen půl dne.

„Když jsem dospívala, zajímaly mě spíš klučičí věci. Nikdy jsem nebyla takový ten typ dívky, kterou by zajímala kosmetika nebo oblečení. Pak se to ale změnilo a zamilovala jsem si extrémní ženské tvary i další věci,“ uvedla třiatřicetiletá žena ze Švédska pro portál Timesnownews.

Později se naprosto zamilovala do „vosího“ pasu a tvrdě si šla za svým. Nechala si odstranit žebra i přes varování lékařů, kteří měli starost o její zdraví a především fungování v budoucnu. S odstraněním žeber se pojí možná zranění, která by pro ženu mohla být i fatální. „Jsem na sebe opatrná, vím přesně, co si mohu dovolit. Nijak neriskuji. Ale nenechám si vzít svůj sen,“ pokračovala.

Za plastikami cestuje po celém světě. Byla v Mexiku, Turecku, Dubaji, Thajsku, Los Angeles i na klinikách ve střední Evropě. „Jsem na sebe hrdá. Mám nové dokonalé tělo a každému bych přála, aby měl tu možnost vypadat přesně tak, jak si vysnil,“ doplnila.