Po porodu chtěla být žena krásnější, plastiky ale byly jako za trest

Žena chtěla co nejvíc ušetřit, takže se s lékaři dohodla, že si nechá upravit víc částí těla najednou. Během zákroku jí tak upravili poprsí a vložili do ňader silikonové implantáty, dále odsáli tuk z břicha a vložili implantáty do zadku. Bohužel však po operaci nastaly nečekané komplikace a Brittany měla obrovské bolesti.

„Raději bych najednou porodila trojčata, než abych si musela znovu projít tou obrovskou bolestí po plastikách. Bylo to příšerné,“ uvedla pro portál The Sun. Za plastiky utratila v přepočtu zhruba tři sta padesát tisíc korun. S výsledky je spokojená, ale jakmile si vzpomene na pár měsíců po operaci, má silné úzkosti. Celá záležitost pro ni byla velmi traumatizující.

„Chtěla jsem jen vypadat lépe než před těhotenstvím. Myslím, že každá žena chce vypadat k světu a líbit se. Ale hlavně být spokojená sama se sebou. Možná bylo mé rozhodnutí extrémní, ale věřím, že pro hodně žen bylo pochopitelné,“ pokračovala.

Brittany si před zákrokem hledala všechny potřebné informace a vše konzultovala s odborníky v Austrálii. Myslela si, že ji nemůže nic překvapit. Po zákroku měla špatnou reakci na anestezii a byly jí podávány různé kombinace léků. Měla velké bolesti, kvůli kterým kolabovala.

„Nikomu bych to nepřála. Omdlévala jsem, nedalo se to vydržet. Myslela jsem si, že je to má poslední hodina,“ doplnila. I několik měsíců po zákroku na tom nebyla dobře. Bolesti stále musela tlumit léky a k tomu se starala o malou dcerku. Ačkoli je se sebou nyní spokojená, kdyby mohla vrátit čas, operace by naplánovala zvlášť a ne dohromady.