Hvězda Big Brotheru ukázala drastické následky plastiky. Fanoušci byli v šoku

  10:31
Finský třicetiletý influencer a hvězda reality show Big Brother Joni Hesselgren nebyl spokojený s kulatým tvarem vlastní brady a rozhodl se pro plastiku. Po operaci však vypadal jako monstrum a bál se, že se operace nezdařila podle plánu. Fotografie po zákroku jsou opravdu jen pro otrlé.

„Chtěl jsem rovnou udělat i facelift. A měl jsem v plánu zákrok v Turecku, kde by mě to stálo méně peněz. Ale řekli mi, že mi neudělají facelift a navíc ještě V-Line. Odmítli mě, takže jsem se rozhodl pro zákrok v Soulu, kde udělali vše, co jsem chtěl,“ uvedl muž pro The Sun.

Pracovali na něm tři chirurgové. Jeden dělal konturování obličeje a úpravu lícních kostí, druhý facelift a třetí lifting horního rtu. Jednalo se opravdu o rozsáhlý zákrok, který vyžadoval dlouhodobou rekonvalescenci a přísný klidový režim. A v tom byl právě problém, protože byl propuštěn z nemocnice hned druhý den, místo aby si ještě nějaký čas poležel na lůžku. Komplikace na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Přestával jsem vidět, obličej mi otékal tak, že jsem se bál, jak mi začne praskat kůže. Přátelé mě museli vodit na toaletu, protože jsem neviděl. Krmili mě a starali se o mě. Já sám jsem toho nebyl schopen. V bolestech jsem nějak přežil noc a hned ráno mě přátelé odvezli zpět na kliniku,“ pokračoval.

Muž si jel pro nový obličej až do Soulu.
Joni Hesselgren
Joni Hesselgren
Joni Hesselgren
7 fotografií

Z jeho stavu byli lékaři šokováni a okamžitě ho poslali do hyperbarické komory na kyslíkovou terapii. Otoky naštěstí začaly postupně ustupovat a jeho stav se mírně zlepšil. Přesto několik týdnů po zákroku vypadal, jako by se na něm vyřádil Frankenstein.

„Nelituji toho, že jsem se do operace pustil. Vím, že jsem mohl zemřít, kdybych se nedostavil zpět do nemocnice. Ale teď už jsem v pořádku, takže mám z operace radost. Nikdy to nemůže pochopit někdo, kdo je se sebou spokojený. Já jsem se na sebe dříve díval do zrcadla a nebyl jsem šťastný. Nebyl jsem to já,“ dodal influencer.

16. května 2026  10:31

