Vysnila si plastiku, dnes jí žena lituje kvůli závisti

Tracy uvedla, že zažívá nepříjemné chvíle hlavně v době, kdy odvádí děti do školy. Ostatní matky na ni pokřikují, ať se zahalí a nevystavuje se před jejich dětmi. Navíc mají pocit, že se s naditým dekoltem snaží svést jejich muže.

Šestatřicetiletá žena má dvě děti ve věku šestnáct a dvanáct let a i ty chování ostatních velmi zraňuje. „Nečekala jsem, že se něco takového bude dít. Upřímně mě to velmi překvapilo. Měla jsem za to, že jsme rozumní, dospělí lidé, kteří si hledí svého a nemají potřebu ubližovat druhým. Nepříjemné okamžiky zažívám cestou do školy s dětmi nebo při nákupu v supermarketu. Nerada chodím i do fitka, protože pohledy některých žen by opravdu mohly zabíjet,“ uvedla.

Po letech s nízkým sebevědomím kvůli velikosti poprsí se těšila, že konečně bude zažívat příjemné chvíle. Opak je ale pravdou a Tracy si často říká, zda vůbec všechny zákroky stály za to. „Už je to vlastně ve stádiu, kdy se na veřejnosti zahaluji. Přijde mi to opravdu směšné,“ sdělila fanouškům na Instagramu.

Zatímco v soukromí se zahaluje, na sociálních sítích se odhaluje pro mnohé až moc. A právě to zřejmě vadí ostatním lidem. „Zřejmě si myslí, že jsem porno hvězda. Asi závidí,“ doplnila.