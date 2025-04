Žena si připadala kvůli nosu jako obluda, zachránil ji nápravný zákrok

Demi uvedla, že po třicítce poprvé vyzkoušela kokain a začala na něm být poměrně rychle závislá. Kdykoli navštívila noční klub, s přáteli si drogu dala. Pak začala po večírcích chodit pravidelně a kokain užívala denně. „Byla jsem úplně mimo sebe. Myslím, že jsem zpočátku ani neviděla, že se nos mění. Neměla jsem potuchy o tom, co si mohu kokainem způsobit. Byla to obrovská hloupost,“ uvedla v pořadu Botched.

V pětatřiceti letech se nos kompletně zbortil a ona nemohla v noci ani pořádně dýchat. Nepřipadalo ovšem v úvahu, že by se vydala na kliniku plastické chirurgie a vše napravila. Neměla totiž dostatek financí. Zkusila tak štěstí a o pár let později navštívila odborníky v Los Angeles. A v rámci pořadu Botched se na ni štěstí nakonec usmálo.

„Moc jsem nevěřila tomu, že by si mě vybrali. Sebe samu jsem přesvědčovala o tom, že nestojím za to, aby mi někdo pomáhal. Než jsem dorazila na kliniku, neměla jsem kokain osmnáct měsíců. A hodlám být bez drog až do konce mého života. Uvědomila jsem si, jakou chybu jsem udělala,“ pokračovala žena.

Rekonstrukce jejího nosu byla poměrně náročná, takže na sále byla několik hodin. Výsledek zákroku mohla poprvé vidět po několika dnech a i přes modřiny a otoky už bylo jasné, že konečně vypadá jako před lety. „Skvěle se mi dýchalo hned po probuzení z narkózy, a to jsem přitom byla oteklá. Dostala jsem novou šanci a děkuji za ni. Konečně už nevypadám jako obluda. Neměla jsem dlouho ani vztahy, sex. Kdo by chtěl být s někým bez nosu,“ doplnila.