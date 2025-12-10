Když před lety procházela náročným rozvoden, extrémně kvůli hladovění zhubla a na těle měla vytahanou kůži, která ji trápila. Právě tu si pak na nejmenované klinice plastické chirurgie v Los Angeles nechala odstranit. Ale nedopadlo to podle jejího očekávání. Stehy nebyly provedené správně a měla na těle nepříjemné záhyby a jizvy, které tělo spíš zohyzdily.
„Musela jsem podstoupit další zákrok, abych vypadala normálně. Litovala jsem svého předešlého rozhodnutí. Měla jsem lépe vybírat kliniku, na kterou jsem se obrátila. Měla jsem pocit, že je to banální zákrok, během kterého se nemůže nic stát,“ uvedl pro People. Až poté si zjišťovala, jak právě takový zákrok může být problematický a kolik žen už kvůli němu mělo problémy.
V minulosti opakovaně podstoupila i plastiku prsou. Všechny si chválila a s poprsím je nyní spokojená. Myslí si, že ji minimálně jedna v budoucnu ještě čeká. Zvolila větší a těžší implantáty, na které logicky působí gravitace a kůže je víc protažená. „Chci mít pěkná ňadra, takže nevylučuji, že si je ještě nechám upravit,“ podotkla. Kromě toho také pravidelně chodí na botox a má výplně rtů. Za sebou má i plastiku nosu a několikrát už byla na liposukci.
„Dnes už je všechno tak daleko, že do sebe nemusíte hned nechat řezat. Pokud něco podchytíte včas, můžete zvolit méně invazivní metody. I podbradek vám odstraní bez řezání. Stojí to dost peněz, ale je to pro tělo šetrnější. Sama takové služby využívám a jsem za ně ráda,“ doplnila. Díky všem zákrokům má dnes i po několika porodech postavu jako její dospělá dcera.
V minulosti čekala dvojčata a hodně se jí vytahala kůže v oblasti okolí bříška. A nechala si také odsát tuk ze zadku. „Porodila jsem celkem šest dětí. Moje tělo si nějakou odměnu vážně zasloužilo,“ dodala.