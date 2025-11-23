Honba za dokonalostí ženu stála spoustu peněz a málem i život

V přepočtu přes dvanáct milionů korun dala Jelena Robinsonová za plastiky, aby dosáhla dokonalé tváře, která podle ní zanikla kvůli první nepovedené plastice obličeje. Touha po symetrickém obličeji ji stála nejen neskutečné jmění, ale málem i život. Přesto říká, že dnes už je spokojená.
Žena toužila po dokonalém vzhledu, který na sociálních sítích prezentuje podnikatelka Kim Kardashianová. Málem za to ale zaplatila životem. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

V minulosti podstoupila několik plastik včetně zvětšení prsou silikonovými implantáty nebo liposukci. Pak ale zatoužila po zcela novém obličeji a součástí všech změn bylo i osekání kostí v oblasti brady. Přestože tento zákrok nesl spoustu potenciálních problémů, žena se pro něj rozhodla. A později litovala, že si operaci nerozmyslela. Komplikace totiž nastaly nejen ihned po zákroku, kdy měla zástavu srdce, ale objevily se i několik měsíců poté.

„Vypadala jsem jako někdo jiný. Chirurg neudělal svou práci dobře. Na něčem jsme se dohodli, ale výsledek byl zcela jinde. A udělal to záměrně. Vypadala jsem příšerně a nedokázala jsem s takovým vzhledem žít. Nemohla jsem se smířit s tím, že jsem najednou někdo jiný,“ uvedla.

Rozhodla se tedy pro další plastiky, tentokrát na jiné klinice, aby opravdu docílila vzhledu, který si vysnila. A hodlala pro to udělat vše. Do proměny investovala už miliony a stále tvrdí, že není u konce. Ačkoli s obličejem už problém nemá, trápí ji jiné části těla. Má za to, že pokud člověk podstoupí jednu plastiku, chce jich víc a víc. „Je to jako se vším ostatním. Koupíte si jednu luxusní kabelku a cítíte se tak skvěle, ten pocit je nepopsatelný. Potřebujete další a další. Nevystačíte si jen s jednou. Pohltí vás to.“

Během poslední plastiky si Jelena nechala upravit nejen tvar brady. Chirurg jí také pozvedl ušní lalůčky, změnil tvar nosu a také „povytáhl“ oči. Nikdy nezapomene na operaci, během které se měnil tvar brady a hýbalo se s celou čelistí. „Byla to noční můra. Čtyři měsíce poté jsem nemohla normálně jíst a mluvit. Měla jsem velké obavy, že už to tak zůstane. Žila bych jako monstrum a nedalo by se to ani nazývat životem.“

„Nemohla jsem to tak nechat, musela jsem na další zákroky. A měla jsem to štěstí, že jsem na to měla finance. Nedovedu si představit, jak by asi trpěla žena, která už by opravný zákrok zaplatit nemohla,“ podotkla pro The Mirror třicetiletá brunetka z Miami.

Po zákroku měla myšlenky na sebevraždu. Dál už nechtěla snášet bolesti, a nebýt podpory nejbližších, zřejmě by si vzala život. „Už je to za mnou, ale byla to noční můra,“ dodala.

