Po plastice zadku zůstala žena zohyzděná a málem zemřela

„Lékař mi hned na příjmu řekl, že jsem přijela na poslední chvíli. Kdybych otálela do druhého dne, už bych nepřežila. Dost mě ta informace vyděsila. Došlo mi, jak vážné to je,“ uvedla žena pro portál Needtoknow.

Když přijela do nemocnice, měla vysokou horečku a nedokázala už stát sama bez opory. Ihned byla přijata na sál, kde lékaři museli provést nutnou operaci, protože hrozila sepse s fatálními následky. „Dva týdny jsem pak byla v nemocnici upoutaná na lůžku a dostávala silné léky proti bolesti. Pak jsem mohla být propuštěna do domácího ošetření, ale každý den jsem chodila na kontroly. Trvalo to pět měsíců a dost mi to znepříjemnilo život,“ pokračovala.

Kdyby věděla, jaké komplikace mohou nastat, nikdy by se pro BBL plastiku zadku nerozhodla. Na stránkách nejmenované kliniky plastické chirurgie byl zákrok vychválen „do nebes“ a Mira tak měla pocit, že je to naprosto bezpečné. Až zpětně se dozvěděla, kolik žen už po plastice zadku zemřelo a litovala, že se kdy pro něco takového rozhodla.

„Byla jsem na dně. Moje psychika dostala opravdu zabrat. Bylo to pro mě velmi vysilující a nejraději už bych na to zapomněla. Promluvila jsem k tom, abych varovala ženy, které nad takovým zákrokem uvažují. Raději mít normální zadek než takové problémy,“ doplnila. Mira pak musela podstoupit ještě další zákroky, během kterých byly vyjmuty implantáty.