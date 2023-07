Kvůli infekci si žena nechala vyjmout implantáty, rozhodnutí nelituje

Ve dvaceti letech si Nikki nechala udělat větší prsa. Operace ji přišla v přepočtu téměř na čtyři sta tisíc. Byly to její úspory a doufala, že prsa bude mít větší po celý život.

Před pěti lety ovšem musely implantáty ven. „Když se objevila infekce, lékaři museli jednat rychle. První implantát mi vyjmuli v roce 2018. Na další operaci jsem čekala čtyři měsíce, aby to pro tělo po sepsi nebyla příliš velká zátěž. Několik měsíců jsem tak chodila jen s jedním velkým prsem,“ uvedla.

Nyní nemá žádné implantáty a už ani další operaci neplánuje. Má strach, že by mohla dopadnout podobně, nebo že by následky byly ještě fatálnější. Lékaři jí doporučili ještě jednu operaci, jednalo by se ovšem jen o estetický efekt. Tu už odmítla, má totiž za sebou čtyři zákroky.

„Někdy je to těžké. Moje ňadra nevypadají tak, jak jsem si vysnila. Ale jsem teď zdravější a dokonce spokojenější. Pracuji jako servírka u bazénu, kde mám neustále na sobě plavky. Někdy si mě přiopilí lidé fotí a smějí se. Já je jen požádám, ať si mě vygooglí a přečtou si můj příběh. Pak se smát přestanou. Vážně jsem tady už nemusela být. Utekla jsem hrobníkovi z lopaty,“ doplnila pro Daily Star.