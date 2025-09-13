Plastiky ji vyšly v přepočtu zhruba na tři sta tisíc korun. A jak sama uvedla, nelituje jediné koruny, kterou utratila, protože se konečně ve čtyřiceti letech dočkala těla, které si vysnívala už od puberty. Byť celá cesta nebyla jednoduchá, zpětně ji mrzí, že se pro ni nerozhodla dříve.
„Měla jsem problémy s přibýváním na váze. Bojovala jsem s cukrovkou, s vysokým tlakem, s vysokým cholesterolem. Vše dohromady mě neskutečně ničilo a už jsem byla zoufalá. Zkoušela jsem za život snad všechny diety. Už jsem nemohla dál jen přihlížet tomu, jak se moje tělo ničí. Lék na hubnutí byl jediným řešením, protože jsem nechtěla podvazovat žaludek,“ uvedla žena.
Nejvíc přibrala, když se jí narodila dcera. Tehdy měla po císařském řezu a nemohla se několik měsíců hýbat kvůli bolestem. Pak už kila nedokázala shodit. Od puberty navíc vždy byla za „boubelku“. „Nesnášela jsem své tělo a už mě nebavilo tak žít. Nechtěla jsem se na sebe ani podívat. Měla jsem převis na břiše, tlustý krk. Když jsem zhubla, cítila jsem se lépe, ale musela jsem něco dělat s vytahanou kůží, která mi zůstala. Měla jsem krk jako krocan a bylo to velmi nevzhledné,“ míní.
Žena díky hubnutí omládla. K proměně si ale dopomohla injekcemi
Nejprve si tedy nechala odstranit vytahanou kůži v oblasti břicha a upravit tvar ňader. Až po několika měsících od tohoto zákroku jí lékaři udělali i facelift. A teprve tehdy byla se svým novým já spokojená.
Dnes už by jen málokdo řekl, že ještě před pár měsíci měla kila navíc a trápila ji obezita a její celkový vzhled. „Stálo mě to mnoho bolesti, ale bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Konečně mohu říct, že se sama sobě líbím. Pro někoho je to malicherné, ale pro mě je to velmi důležité,“ dodala pro The Mirror. Nakonec si nechala udělat i nové zuby a říká, že omládla minimálně o patnáct let.