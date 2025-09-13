Žena zhubla a měla krk jako krocan. K dokonalému vzhledu jí pomohla plastika

Autor:
  12:02
Čtyřicetiletá Victoria Vigorsová se po letech trápení na dietách a opakovaném hubnutí a přibývání na váze rozhodla vyzkoušet lék na hubnutí. Díky němu se jí podařilo shodit přes dvacet kilo. Pocit uspokojení ale nenastal. Potřebovala ještě plastiky, bez kterých by jinak měla všude vytahanou kůži.
Plastika byla po extrémním úbytku váhy jediným ženiným řešením.

Plastika byla po extrémním úbytku váhy jediným ženiným řešením. | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Victoria Vigorsová
Victoria Vigorsová
Victoria Vigorsová
Victoria Vigorsová
7 fotografií

Plastiky ji vyšly v přepočtu zhruba na tři sta tisíc korun. A jak sama uvedla, nelituje jediné koruny, kterou utratila, protože se konečně ve čtyřiceti letech dočkala těla, které si vysnívala už od puberty. Byť celá cesta nebyla jednoduchá, zpětně ji mrzí, že se pro ni nerozhodla dříve.

Plastika byla po extrémním úbytku váhy jediným ženiným řešením.
Victoria Vigorsová
Victoria Vigorsová
Victoria Vigorsová
7 fotografií

„Měla jsem problémy s přibýváním na váze. Bojovala jsem s cukrovkou, s vysokým tlakem, s vysokým cholesterolem. Vše dohromady mě neskutečně ničilo a už jsem byla zoufalá. Zkoušela jsem za život snad všechny diety. Už jsem nemohla dál jen přihlížet tomu, jak se moje tělo ničí. Lék na hubnutí byl jediným řešením, protože jsem nechtěla podvazovat žaludek,“ uvedla žena.

Nejvíc přibrala, když se jí narodila dcera. Tehdy měla po císařském řezu a nemohla se několik měsíců hýbat kvůli bolestem. Pak už kila nedokázala shodit. Od puberty navíc vždy byla za „boubelku“. „Nesnášela jsem své tělo a už mě nebavilo tak žít. Nechtěla jsem se na sebe ani podívat. Měla jsem převis na břiše, tlustý krk. Když jsem zhubla, cítila jsem se lépe, ale musela jsem něco dělat s vytahanou kůží, která mi zůstala. Měla jsem krk jako krocan a bylo to velmi nevzhledné,“ míní.

Žena díky hubnutí omládla. K proměně si ale dopomohla injekcemi

Nejprve si tedy nechala odstranit vytahanou kůži v oblasti břicha a upravit tvar ňader. Až po několika měsících od tohoto zákroku jí lékaři udělali i facelift. A teprve tehdy byla se svým novým já spokojená.

Dnes už by jen málokdo řekl, že ještě před pár měsíci měla kila navíc a trápila ji obezita a její celkový vzhled. „Stálo mě to mnoho bolesti, ale bylo to mé nejlepší rozhodnutí. Konečně mohu říct, že se sama sobě líbím. Pro někoho je to malicherné, ale pro mě je to velmi důležité,“ dodala pro The Mirror. Nakonec si nechala udělat i nové zuby a říká, že omládla minimálně o patnáct let.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

KVÍZ: Prověřte si pravopis. Napsali byste diktát na jedničku?

Jak dobře se vyznáte v českém pravopisu, slovotvorbě, skloňování, psaní velkých písmen a významu slov? Otestujte se ve velkém kvízu plném jazykových perliček. Soutěžit o voucher na Chytrý Kvíz můžete...

Ozempic způsobuje neobvyklé změny na těle. Týkají se i intimních partií

Ozempic je mnohými považován za zázračný lék, který mění pravidla hubnutí. Díky účinné látce semaglutidu pomáhá lidem snižovat váhu a zároveň měnit vztah k jídlu. Jako každý lék však s sebou přináší...

Jak se změnily dětské herecké hvězdy. Poznali byste je dnes?

Na obrazovkách se objevily už jako malé děti a slavily velký úspěch. Některé ze slavných dětských hvězd u hraní zůstaly, jiné se vrhly úplně jiným směrem. Podívejte se do naší galerie, jak vypadaly v...

Proměny krásek z dívčích kapel. Jak vypadaly dříve a nyní

V hitparádách bodovaly nejen díky zpěvu ale i své kráse. Řeč je o zpěvačkách z britských dívčích kapel, které dobyly svět i srdce mnoha mužů. Podívejte se do galerie, jak vypadaly dříve a jaké jsou...

Muž odletěl do Mexika a po zákroku se vrátil jako nový člověk

Šestapadesátiletý David Dickson z USA má za sebou neskutečnou proměnu. Z dříve oplácaného muže je dnes štíhlý „mladík“. A to jen díky plastice a pevné vůli. Jeho staří známí ho nepoznávají a musel si...

Žena zhubla a měla krk jako krocan. K dokonalému vzhledu jí pomohla plastika

Čtyřicetiletá Victoria Vigorsová se po letech trápení na dietách a opakovaném hubnutí a přibývání na váze rozhodla vyzkoušet lék na hubnutí. Díky němu se jí podařilo shodit přes dvacet kilo. Pocit...

13. září 2025  12:02

Očista trochu jinak. Užijte si své ráno, pusťte se do prostoru kolem sebe

Většinu z nás toto slovo zneklidňuje. Máme ho totiž obvykle spojené s půsty, hektolitry zeleninových šťáv a hladovými večery nad talířem s vařenou brokolicí. Detox se dá ale pojmout i jinak.

13. září 2025

Usněte rychle a spěte klidně. Vyzkoušejte tipy, které opravdu fungují

Dostatečný spánek je nejenom klíčem k regeneraci. Zavedením zdravých spánkových návyků můžeme zlepšit také své kognitivní funkce, náladu i celkovou kvalitu života.

13. září 2025

S ovocem, ořechy i šlehačkou. Oslavte Mezinárodní den čokolády

Kdo by nemiloval čokoládu? Její svůdná vůně, hladká textura a bohatá chuť dovedou člověka uhranout. Ať už ji máte rádi ve formě křupavé tabulky nebo jako hlavní hvězdu vašeho oblíbeného dezertu,...

13. září 2025

Jablko nepadlo daleko od stromu. Slavné matky a jejich sexy dcery

Podívejte se do naší galerie, které světově známé dámy se mohou pyšnit krásnými dcerami. V těchto případech dcery zdědily po slavných maminkách krásu, a mnohdy i talent. Většina z nich se totiž vrhla...

13. září 2025

Horoskop pro každé znamení na 38. týden roku 2025

Jaké budou další zářijové dny a komu se podle hvězd bude dařit? Raci, blíží se k vám podzimní splín, tak jej zažeňte a udělejte si radost. Vyrazte do kina, na procházku na kávu... mějte se rádi....

13. září 2025

Švestky a lesní ovoce pod mandlovou drobenkou

Švestky a lesní ovoce pod mandlovou drobenkou
Recept

Lehké

45 min

Tento dezert se hodí, pokud máte zrovna chuť na sladké.

Vytvořte si vlastní modrou zónu. V čem nás mohou inspirovat k dlouhověkosti

Premium

Jaké rady a poznatky si lze převzít z míst, kde se lidé dožívají vysokého věku v dobré kondici, takzvaných blue zones? Přečtěte si, co nás může inspirovat na jejich životním stylu – a co z modrých...

12. září 2025

Rakoviny se nezalekla. I přes obavy lékařů zkouší žena alternativní léčbu

Třiačtyřicetiletá Emma Johnsonová z Newcastle v Austrálii žila poklidný život plný sportu, pohody a zdravé stravy. Ani ve snu ji nenapadlo, že zrovna ji může potkat rakovina. Každým rokem chodila na...

12. září 2025  12:37

IVF není zkratka k dítěti, ale bolest i naděje, říká novinářka v Rozstřelu

Vysíláme

Denní injekce hormonů, opakované neúspěchy, krize vztahu, ale i vysoké finanční náklady. Novinářka Lucie Ptáčková, autorka knihy Loterie IVF, popisuje, co skutečně obnáší cesta umělým oplodněním. „Na...

12. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lékař si říká král celulitidy. Ženám vylepšuje pozadí bez operace

Šestačtyřicetiletý Roberto Chacur je lékařem na klinice, kde se specializuje na odstraňování celulitidy, aniž by musely ženy podstupovat operace složité zákroky. „Už jsem vylepšil přes deset tisíc...

12. září 2025  8:38

Terapeutka: Starší řeší povinnost sexu. Mladší volbu, zda ho budou mít

Jednou až dvakrát týdně. To je průměrná sexuální frekvence Čechů a Češek, aspoň podle nedávného průzkumu CzechSex. Co když ale na sex chuť nemáme? Jsme proto rozbití? „Nejsme, může za to spousta...

12. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.