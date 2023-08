Muž touží po extrémně úzkém pasu, lékaři mají strach o jeho zdraví

Za plastiky utratil v přepočtu statisíce korun. Chtěl svým vzhledem na první pohled upoutat a to se mu rozhodně splnilo. Pro mnohé už je to ovšem příliš. On sám s takovým tvrzením nesouhlasí. Podle muže by to chtělo ještě několik zákroků.

Nejpyšnější je na své kulaté pozadí. V něm má silikonové výplně. „Vím, že hrozí zdravotní rizika, jestli se pustím do další plastiky. Určité problémy mám už i teď. Když jdu do schodů, není to snadné. Velmi se zadýchávám. Některé pohybové aktivity jsou pro mě dost náročné,“ uvedl v pořadu Botched, kam přišel lékaře z kliniky v Los Angeles žádat o operaci.

Lékaři po několika vyšetřeních konstatovali, že by byla operace v jeho případě velmi riskantní a zdravotní následky by mohly být poté fatální. Zákrok tedy odmítli. Mateo ale nepřestává doufat v zázrak a hodlá oslovit ještě další kliniky. „Nyní to nechám být. Trochu mě vyděsilo, jak bych mohl dopadnout. Ale v budoucnu uvidíme,“ doplnil.