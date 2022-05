Po plastice žena málem zemřela na otravu krve, mohli za to lékaři

Maminkou se žena stala ve velmi nízkém věku. První dítě porodila v patnácti letech, druhé přišlo na svět, když jí bylo sedmnáct. „Chtěla jsem něco udělat se svým břichem. Dřív jsem byla štíhlá a měla jsem skvělou postavu. Po porodu jsem byla velmi neforemná a už jsem se ve svém těle necítila dobře. Rozhodla jsem se pro plastiku,“ sdělila žena v pořadu Botched, kam přišla požádat lékaře o nápravnou operaci.

Mexický lékař ji přesvědčil, aby si nechala upravit i ňadra, jejichž proměnu neplánovala. Sdělil jí, že jsou její prsa nehezká a chtělo by to implantáty. „Prostě mi řekl, že mám ošklivá prsa a měla bych si nechat udělat plastiku včetně vložení implantátů. Byla jsem tak šokovaná a zároveň natěšená, že jsem vše odkývala,“ pokračovala s tím, že za plastiky dala na klinice v přepočtu necelých sto padesát tisíc korun .

Hned druhý den po operaci začala žena pozorovat, že z rány na břiše začínají vycházet bubliny. Navíc se objevila žlutá velmi páchnoucí tekutina. Operující lékař ale na ženě nespatřoval nic neobvyklého, poslal ji domů a doporučil odpočinek v domácím prostředí a převazování mokvajících ran. Po návratu domů jí začalo být nevolno, potila se a měla teplotu, s partnerem se sebrala a jela na pohotovost v místě bydliště.

„Ta tekutina opravdu strašně zapáchala. Měla jsem pocit, jako kdyby mi do břicha zašili něco mrtvého. Bylo to odporné. Přijela jsem za pět minut dvanáct. Lékař mi řekl, že kdybych se dostavila o něco později, už by mě nemohli zachránit. Měla jsem strach, že už nikdy neuvidím svou rodinu. Bylo mi řečeno, že operující lékař neodborně očistil nástroje a do těla mi zanesl infekci,“ sdělila.

Lékaři měli ženu v péči několik týdnů. A později musela docházet na pravidelné kontroly. Rány se zacelily, ale zůstaly po nich velké jizvy. Ačkoli první zákrok dopadl katastrofálně, neztrácela naději a doufala, že jednou se dočká vysněného těla. Proto navštívila kliniku v Los Angeles, kde ji lékaři napravili to, co před lety jiný lékař zpackal. „Nevěřila jsem, že budu vypadat zase normálně. Bála jsem se toho. Ale vyšlo to a velmi se mi ulevilo,“ dodala.