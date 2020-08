Bolesti zad mohou ukazovat na nemoc orgánu, říká docentka Eva Rychlíková

Co přesně jsou funkční poruchy páteře?

To jsou ty, které omezují pohyb kloubu, ale jsou odstranitelné. V manuální medicíně se pacient vždy vyšetřuje jako celek, nesoustředíme se pouze na páteř, protože bolesti v zádech nebo nějakého kloubu mohou ukazovat na nejrůznější další onemocnění, třeba i vnitřních orgánů. Zasahujeme tedy i do oborů, jako jsou interní onemocnění, gynekologie, sportovní medicína nebo pediatrie, protože i děti mívají bolesti páteře. Proto musíme pacienta vždy pečlivě vyzpovídat, udělat celkovou anamnézu. Někteří třeba zapomenou, že někde upadli, a to přitom může vyvolat aktuální bolesti páteře.