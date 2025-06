„Lidé mě šikanovali. Říkali mi, že jsem líná a měla bych hubnout bez léků. Sama jsem věděla, jak na tom jsem. Snažila jsem se opakovaně držet diety, změnit životní styl. Dělala jsem, co jsem mohla a mou poslední možností bylo buď operativní zmenšení žaludku nebo lék na hubnutí. A rozhodla jsem se pro tu méně invazivní variantu,“ sdělila žena pro What´s The Jam.

Přesto se k ní někteří přátelé obrátili zády a nemohli překousnout, že hubne. Když se rozhodla pro léčbu tímto způsobem, oslovila také trenéra a výživovou poradkyni. „Chtěla jsem to dělat správně. Bylo mi jasné, že kdybych lék přestala užívat a nic ve svém životě nezměnila, kila bych nabrala zpět. Takže jsem začala chodit rychlou chůzí a upravila jídelníček. A zpočátku to pro mě nebylo vůbec jednoduché, protože jsem zdravé návyky neměla a na sport jsem nebyla zvyklá,“ pokračovala žena z USA.

Uvedla, že v jejím okolí zatím lék na hubnutí tolik populární není. Vzdálenější známí se stejně jako ona na lék spolehli a na doporučení lékaře také změnili životní styl. Podle ní jde tedy o skvělý způsob, jak naučit lidi žít zdravě.

„Říká se o tom hodně polopravd. Je jasné, že to není pro každého. Ne všem to sedne. Někdo ho brát nesmí vůbec a vždy je potřeba být pod kontrolou lékaře. Za mě je to ale dobrá pomoc na cestě ke zdraví,“ doplnila.

Benefit mladšího vzhledu je podle ní třešničkou na dortu. Zatímco někdo naopak v obličeji zestárne, ona se raduje, že vypadá o několik let mladší. „Nelituji svého rozhodnutí. Četla jsem hodně odstrašujících případů, které mě vyděsily. Pak jsem si zakázala koukat na diskuze na internetu a začala jsem si užívat, že jsem se změnila k lepšímu,“ dodala.