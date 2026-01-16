Hovořit o „zbytečných orgánech“ je podle lékařů jeden z nejrozšířenějších mýtů. I orgány, bez nichž lze žít, mají v těle svou roli a jejich ztráta obvykle znamená nutnost přizpůsobení, prevence a dlouhodobé péče. Postradatelný totiž není totéž, co zbytečný.
„Největším mýtem je představa, že některé orgány jsou zbytečné. Každý orgán má svou funkci – i když se bez něj dá žít, neznamená to, že ho tělo nepotřebuje. Medicína pouze umožňuje jeho funkci nahradit nebo obejít, nikoli ji zcela ignorovat,“ vysvětluje Adéla Navrátilová, chirurgyně z Nemocnice AGEL Ostrava‑Vítkovice.
Kolik orgánů vlastně máme?
Na zdánlivou otázkou není jednoznačná odpověď, jak by se mohlo zdát. Záleží totiž na tom, co všechno za orgán považujeme.
„Je to oblíbená akademická otázka, nad kterou nepanuje zcela jasná shoda. V odborných článcích se hovoří o čísle 78. Pokud bychom ovšem počítali i všechny kosti v lidském těle, vyšlo by nám číslo 283. A při započítání všech zubů jsme dokonce na 314,“ říká Jan Doleček, praktický lékař z Chrudimi.
Pro medicínu je však podle lékařů důležitější než samotný počet jejich funkční význam. Některé orgány jsou pro život nezbytné, jiné má tělo schopnost alespoň částečně nahradit.
„Postradatelný neznamená zbytečný,“ potvrzuje lékařka Adéla Navrátilová. „Každý orgán má svou roli. U některých ale dokáže organismus jejich funkci převzít, kompenzovat nebo ji nahradit moderní léčbou,“ dodává.
Za skutečně nezbytné pro přežití jsou bez podpory medicíny považovány mozek, srdce, játra, alespoň jedna ledvina a jedna plíce. U ostatních záleží na konkrétní situaci, zdravotním stavu a následné péči. Ztráta některého orgánu navíc představuje poměrně zásadní dopad na kvalitu života.
Zhoršená kvalita života
„Viditelným“ příkladem je třeba významné poškození zraku či sluchu. Člověk bez nich může žít, ale výrazně ho to omezuje, byť je jinak jeho zdravotní stav dobrý. „Po odstranění části slinivky, žaludku nebo střev je zase nutná dlouhodobá šetřící dieta, pravidelné kontroly u specialistů a doživotní užívání předepsaných léčiv,“ přidává další příklad lékař Jan Doleček.
Transplantace může zachránit život
V České republice se stejně jako ve světě nejčastěji transplantují ledviny, dále pak játra, srdce, slinivka, plíce, tenké střevo a v rámci klinické studie i děloha.
Může být ještě hůř. Například pacienti se špatnou funkcí plic jsou mnohdy odkázáni na dlouhodobou domácí oxygenoterapii – doma mají přístroj na výrobu koncentrovaného kyslíku. „Přístroj vhání kyslík přes tenkou hadici do kyslíkové masky nebo kyslíkových brýlí, které má pacient nasazené na obličeji,“ říká Doleček.
Pacient musí používat tento přístroj zhruba 16 hodin denně, včetně spánku. „Při významné poruše funkce ledvin zase musí pacient dojíždět na pravidelnou hemodialýzu na několik hodin i několikrát týdně,“ dodává lékař.
Podle Adély Navrátilové z Nemocnice AGEL Ostrava‑Vítkovice je podobně složitá následná péče pro osobu po odstranění slinivky břišní. „Vyžaduje přesně nastavenou hormonální a enzymatickou léčbu. Tyto stavy kladou vysoké nároky nejen na medicínu, ale i na spolupráci pacienta,“ vysvětluje lékařka.
Umění adaptace
Aspoň malou dobrou zprávou je, že lidské tělo má jednu úžasnou a pro někoho překvapivou schopnost – a tou je adaptace. Díky tomu si s některými „výpadky“ dokáže poradit, přizpůsobit své mechanismy. „Játra nebo ledviny se dokážou částečně přizpůsobit snížené kapacitě,“ uvádí Adéla Navrátilová.
Co naopak neumí tělo samo nahradit, jsou jeho hormonální funkce. „Po odstranění štítné žlázy nebo slinivky jsou léky naprosto nezbytné pro život,“ doplňuje lékař Jan Doleček. Právě hormony, enzymy a moderní technologie, jako jsou třeba inzulinové pumpy, dnes umožňují pacientům fungovat téměř normálně.
Podle obou lékařů hraje právě moderní medicína zásadní roli. Dialýza, transplantace, miniinvazivní operace i cílená farmakoterapie dramaticky změnily prognózu pacientů. Co dříve vypadalo pro další život fatálně, je dnes řešitelné – a okolí si mnohdy ani nevšimne, že dotyčnému v těle něco chybí.
„Dříve šlo hlavně o přežití. Dnes je cílem kvalita života. Díky moderním lékům pacienti po ztrátě některých orgánů vedou plnohodnotný život, pracují, sportují a fungují bez výrazných omezení,“ dodává lékařka Navrátilová.
Myslete na prevenci
Podle praktického lékaře Jana Dolečka se stačí podívat například na data úmrtnosti pacientů před tím, než byla zavedena a rozšířena hemodialýza. Další příkladem je podle něj moderní léčba cukrovky 1. typu, při němž slinivka břišní neprodukuje dostatečné množství inzulinu.
„Dnešní moderní inzulinové pumpy dokážou neskutečně dobře dávkovat potřebný inzulín v závislosti na hladině cukru v krvi, při minimálním nepohodlí pacienta,“ konstatuje Doleček. Do budoucna se dá navíc očekávat ještě větší využití moderních technologií.
I tak podle Dolečka platí, že je lepší se nepříjemným zdravotním komplikacím vyhnout a myslet na prevenci. Mezi ně řadí například screeningové programy.
„V mé běžné praxi praktického lékaře řešíme screeningový program časného záchytu rakoviny prsu u žen, prostaty u mužů, u obou pohlaví karcinom střev a u kuřáků či bývalých kuřáků řešíme i časný záchyt karcinomu plic. Stejně tak vyšetřením pacienta můžeme zjistit podezřelý nález na kůži a následně referovat pacienta ke kožnímu lékaři, který rozhodne o jeho vyříznutí,“ dodává.
Orgány, bez kterých lze žít relativně v pohodě
Slepé střevo
Žlučník
Štítná žláza
Jedna ledvina
Orgány, bez kterých lze žít, ale s trvalými omezeními
Slezina
Jedna plíce
Část žaludku nebo střeva
Orgány, bez kterých lze žít jen s velkým omezením
Slinivka břišní
Játra (částečně)