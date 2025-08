Co nedělat? Trápí-li vás zapařená pokožka, dejte si pozor na to, co může situaci ještě zhoršit. Nepoužívejte zbytečně parfémované produkty, jako jsou tělová mléka či deodoranty, které můžou pokožku dráždit.

Nemyjte se agresivními mýdly nebo přípravky, které by mohly narušovat přirozenou ochrannou bariéru pokožky.

Po sprchování nebo koupeli nikdy nenechávejte pokožku vlhkou.

Vyvarujte se nošení těsného oblečení ušitého z neprodyšných látek.