„V roce 2010 jsem prodělala operaci ke korekci deformit dolních končetin. Měla jsem velmi prohnuté nohy, které jsou u achondroplázie velmi časté. Nohy mi narovnali a také prodloužili.V naší komunitě je prodlužování nohou velké tabu, proto jsem se také rozhodla o tom mluvit. Vím, že o tom sní mnoho lidí s malým vzrůstem, ale mají strach něco takového podstoupit, aby je lidé neodsuzovali,“ uvedla žena na Instagramu.

Ona sama musela přesvědčovat o operaci i rodinu, která zprvu vůbec nesouhlasila. Skrz prsty se na celou záležitost koukali i její přátelé, kteří jsou stejně jako ona od narození malého vzrůstu. Své rozhodnutí si musela opakovaně obhajovat a bohužel po operaci přišla o mnoho přátel, kteří se nedokázali smířit s tím, že se jí nelíbil její malý vzrůst.

„Celkem jsem podstoupila dvě operace nohou a nakonec jsem souhlasila i s prodloužením rukou. Nebylo to příjemné. Bylo to velmi bolestivé a náročné jak fyzicky, tak psychicky. Byla to cesta plná slz a bolesti, ale na konci této cesty mě čekala radost a spokojenost. A vím, že kdybych se měla vrátit v čase, podstoupím operace znovu,“ pokračovala.

Dnes má díky sociálním sítím informace o dalších lidech, kteří se jejím příběhem inspirovali a rozhodli se stejně jako ona pro prodloužení končetin. „Ačkoli už je to běžnější než před lety, stále nás lidé nechápou. Ale já vám sama za sebe mohu říct, že je pro mě život mnohem jednodušší, když mám pár centimetrů navíc. Svět zkrátka není uzpůsobený malým lidem,“ dodala.