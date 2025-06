„Vycestovala jsem do Turecka, aby mi provedli první operaci, a za pět měsíců jsem se měla vrátit pro finální implantáty. Přišlo mi to jako skvělý nápad. Implantáty by mi vydržely do konce života a chrup by vypadal krásně. Když jsem se vrátila domů, začalo peklo,“ uvedla žena.

Zhruba třetí den po návratu domů začala pociťovat v oblasti nosu a horního patra nepříjemné pnutí a bolest a začala se jí motat hlava. Druhý den po probuzení si pak všimla, že se mění i tvar jejího obličeje, a ihned se vydala do nemocnice.

„Dali mi antibiotika a řekli mi, že víc pro mě nemohou udělat. Navštívila jsem tedy ještě placeného specialistu, který zjistil, že šrouby pronikly až do nosu. Nemohu se nosu ani dotknout, mám tak obrovské bolesti, že se mi chce jen křičet. Je to noční můra,“ pokračovala šokovaná žena.

Její nos se aktuálně propadá, stále krvácí a změnil se jeho tvar. Dnes žena lituje, že se pro zákrok rozhodla. Ve Velké Británii by za něj dala v přepočtu milion dvě stě tisíc korun a v Turecku zaplatila dvě stě tisíc. Nyní už je za nápravné zákroky a vyšetření u soukromých specialistů na částce v přepočtu milion korun.

„Kdybych to udělala tady, nemusela bych teď trpět. Mělo mi dojít, že to není dobrý lékař, když mi nedokázal ani správně píchnout anestezii. U prvních vytrhnutých zubů jsem cítila všechnu bolest. Tak moc mě mrzí, jak to dopadlo,“ doplnila pro Wales online.

Nyní si šetří peníze na zákrok, který by ji měl zbavit šroubů v nose, a následně bude potřebovat i plastiku nosu. „Věřím, že jednou to bude dobré, a snad to do té doby všechno vydržím,“ dodala.