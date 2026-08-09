Když maminka Bethanie Sarah začala hubnout, být dušná a unavená, rozhodla se jít pro jistotu k lékaři. Tam se dozvěděla zdrcující diagnózu. Bylo jí řečeno, že jsou její ledviny v opravdu špatném stavu a bez transplantace jí nedávali více než tři roky života.
„Maminka chodila pravidelně na dialýzy a byla v transplantačním programu. Hned na začátku nám sdělili, že je téměř nemožné, aby ledvinu opravdu dostala. Byl totiž velký nedostatek lidí, kteří byli ochotni ledvinu darovat. Já jsem věděla od začátku, že mámě chci pomoct,“ uvedla žena.
Nechala si tedy udělat potřebná vyšetření a pak čekala, než jí výsledky testů přijdou. Jakmile otevřela dopis z nemocnice, zhrozila se. Měla totiž stoprocentní shodu, takže by ledvinu darovat mohla, jenže měla také 115 kilo a nadváhu, která by ji v případě odebrání ledviny ohrozila na životě.
„Šokovalo mě to. Ale nevzdala jsem se. Ten den jsem se rozhodla změnit životní styl a zhubnout. Nemohla jsem se smířit s tím, že bych vlastní mámu nechala napospas,“ pokračovala. Spolu s ní začala životní styl měnit i její maminka a i ona sama pak byla na operaci připravenější. Bethanie shodila pětadvacet kilogramů za necelý rok a byla připravena na operaci.
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„Měla jsem jisté obavy. Pochopitelně. Ale od počátku jsem věřila, že všechno dobře dopadne. Myslela jsem pozitivně. Operaci jsme podstoupily v roce 2025. A konečně teď můžeme říct, že se obě cítíme skvěle a jsme v pořádku. Zachránila jsem život mamce, ale zachránila jsem i svůj život. Zatočila jsem s obezitou, která by brzy na životě ohrožovala i mně,“ dodala pro The Mirror.