Bála se rakoviny, tak si žena nechala odstranit prsa i ženské orgány

„Lékaři mi původně řekli, že hysterektomii nepotřebuji. Následné testy ale odhalili, že je tomu jinak. Našli mi v děloze útvar, který se jim nelíbil. Naštěstí nešlo o nic vážného, ale odhalili, že v sobě nosím gen, díky kterému je u mě větší pravděpodobnost rozvoje rakoviny,“ svěřila se třiapadesátiletá žena pro portál The Mirror.

Jako máma tří dětí a dnes už i babička nečekala ani chvíli a rozhodla se pro odstranění mléčných žláz. Ve svém okolí měla několik žen, které přišly o život právě kvůli rakovině prsu a nechtěla pokoušet osud. „I moje rodina má s rakovinou bohužel ty nejhorší zkušenosti. Mnoho mých příbuzných na rakovinu zemřelo. S ohledem na tyto negativní zkušenosti v rodině jsem vždy pravidelně chodila na preventivní kontroly a nic jsem nezanedbávala,“ pokračovala žena z Austrálie.

Bronwyn měla problémy s velmi silnou periodou zhruba od třiceti let. Lékaře na to upozorňovala, ale vždy jí sdělil, že je to po třech dětech normální. Později už to s cyklem bylo horší. V měsíci bylo jen pár dní, kdy menstruaci neměla a jinak krvácela. Když změnila lékaře, zděsil se, že už s jejím stavem dávno nějaký lékař něco nedělal. Tehdy jí poslal na hysterektomii.

„Nakonec testy odhalily, že v sobě nesu geny BRCA1 a BRCA2. To znamená, že je velká pravděpodobnost, že se u mě rakovina prsu projeví. Ženské orgány už jsem neměla, takže bylo jasné, co mám udělat. Odstranění prsou nelituje,“ doplnila.