Chlapečci byli spojeni hlavami, lékaři je během náročné operace oddělili

Operaci vedl britský lékař Noor ul Owase Jeelani, který už má s oddělováním siamských dvojčat několik zkušeností. V roce 2022 například odděloval tříletá dvojčata, která operoval neuvěřitelných sedmadvacet hodin a měl jen čtyři přestávky na jídlo a pití.

„Největší odměnou je vždy radost a vděčnost rodičů dětí, které operuji. Po každém zákroku jsme všichni velmi emotivní, objímáme se, rodičům tečou slzy. Je to velmi intenzivní zážitek,“ uvedl Jeelani pro server Dailymail.

V Británii siamská dvojčata nejsou tak častá jako v Pákistánu a v Indii, i tam se ale podle lékařů rodí děti spojené nějakou částí těla. Zhruba pět procent ze siamských dvojčat celosvětově se rodí spojeno hlavami. Ne vždy jdou ale děti od sebe oddělit. Záleží na mnoha faktorech a Minal a Mirha měli to štěstí, že u nich bylo možné operaci provést.

Po několika týdnech strávených v nemocnici se mohli vrátit do rodné země společně s rodiči, kde už budou jen v péči svého pediatra. „Čeká je plnohodnotný život a neměli by mít žádné následky. Po operaci se neskutečně rychle zotavovali, měli chuť do života a jsou to dva úžasní veselí chlapci,“ doplnil lékař.