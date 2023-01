Žena zůstala po plastice zohyzděná, na zadku měla obrovskou díru

Shauna se živí jako modelka. Narodila se jako muž, ale po několika operacích se dočkala ženské postavy, kterou si vysnila. K dokonalosti už v jejích očích chybělo jediné. Chtěla mít krásně kulatý zadek.

„Měla jsem extrémní bolesti. Nedalo se to vydržet. Lékaři mi tvrdili, že to přejde. Bolest se ale horšila. Přidala se infekce a hrozila otrava krve,“ svěřila se.

Silikonové implantáty tak v zadku moc dlouho neměla. Jediným řešením bylo jejich vyjmutí. Zůstaly jí ale jizvy a několik měsíců bylo její pozadí velmi citlivé na dotek.

To ale ženu neodradilo od dalších zákroků. Jen několik měsíců poté si nechala vpravit implantáty i v oblasti lícních kostí. I tato operace se ale nevyvedla. To už se svěřila do rukou profesionálů v pořadu Botched.

„Nemám za sebou nejlepší období a zkušenosti s plastickou chirurgií nejsou procházka růžovým sadem. Přesto mi to za můj pocit štěstí stojí,“ doplnila.