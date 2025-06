„Byla jsem nešťastná. Styděla jsem se před svým mužem, styděla jsem se i na pláži. Bylo pro mě psychicky velmi zatěžující, že taková ňadra mám. Dlouhé roky jsem přemýšlela nad další plastikou, ale bála jsem se, že opět narazím na chirurga, který svoji práci neodvede dobře,“ uvedla žena v pořadu Botched, kam přišla prosit lékaře o operaci.

Před prvním zákrokem se s lékařem domluvila, že jí vpraví do těla implantáty, které vytvoří výslednou velikost ňader mezi čísly dva a tři. Místo toho to bylo mezi čísly čtyři až pět, a navíc použil implantáty, které neodsouhlasila. S výsledkem byla nakonec ale spokojená a věřila, že ňadra budou vypadat skvěle i po letech, a to i přes jejich velikost. Už druhým rokem po zákroku však bylo jasné, že to tak hladce nepůjde.

„Měla jsem jasně vytahanou kůži a každým rokem to bylo horší a horší. Byla jsem čím dál víc frustrovaná a bez nálady. Pro někoho je to malicherné, ale já jsem vážně měla život na nic,“ pokračovala.

Začala přibírat na váze a nenapadlo ji nic lepšího, než operativní zmenšení žaludku. To ovšem také dopadlo katastrofálně. Po zákroku měla silnou infekci, málem zemřela na otravu krve a dlouhé měsíce musela být doma, aby se dala do pořádku.

„Všechno to bylo špatně. Naletěla jsem lékařům, kteří neměli dostatek zkušeností. Cítila jsem se jako pokusný králík. Proto jsem chtěla být v rukou někoho, kdo má za sebou řadu operací a hodně zkušeností,“ dodala v pořadu Botched.

Tým lékařů z kliniky v Los Angeles nakonec tedy provedl nápravnou operaci a Michelle se konečně dočkala vysněných ňader. „Manžel bude nadšený, konečně se před ním nebudu schovávat,“ vtipkovala.