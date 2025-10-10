Muž kvůli hladu polykal příbory a kartáčky. Málem ho to stálo život

  8:32
Osmadvacet lžiček a devatenáct kartáčků na zuby měl v břiše Sachin z Indie, který se dostavil k lékaři s urputnou bolestí břicha. Jaké bylo překvapení lékařů, když na rentgenových snímcích uviděli neznámé předměty a následně mu je po tříhodinové operaci vyndali z břicha. „Je zázrak, že přežil,“ říkají.
Sachin roky bojoval se závislostí na drogách. Po letech se konečně rozhodl s ní skoncovat a nechal se umístit do léčebny, kde podstupoval terapii, která zahrnovala i hladovku a menší příjem jídla. A právě kvůli extrémnímu hladu se muž rozhodl pojídat lžičky a kartáčky. Tajně je kradl, lámal a pak polykal, aby měl pocit zasycení.

„V břiše měl kromě lžiček a kartáčků na zuby také propisky. Mnohé předměty nalámal a polykal je po částech. Všechny předměty byly velmi ostré a je zázrak, že vůbec přežil a žádný z předmětů mu nepropíchl orgány. Polykat je muselo být velmi bolestivé. Překvapuje nás, že přišel do nemocnice až ve chvíli, kdy měl v břiše tolik věcí,“ uvedl jeho ošetřující lékař pro Times of India.

Závislosti na sexu i pornofilmech. Tito slavní je přiznali

Nejprve mu chtěli předměty z břicha vyndávat jen v rámci lokální anestezie. Sachin souhlasil, že bude při vědomí. Později ale uznali, že bude lepší provádět operaci v celkové anestezii.

„Byli jsme rádi, že jsme se tak rozhodli. Celý zákrok trval tři hodiny. Bylo to náročné, protože jsme museli dávat velký pozor, abychom ostrými předměty nepoškodili žádné tkáně. Mohlo totiž dojít ke krvácení s fatálními následky. Sachin měl opravdu obrovské štěstí,“ pokračoval lékař.

Všechny zároveň nabádá, aby nic takového v žádném případě neprováděli, protože by tím riskovali život. Sachinův příběh je podle něj unikátní tím, že si nepřivodil žádné vážnější problémy. V minulosti totiž do nemocnice dorazil muž, který spolykal žiletky a bohužel takové štěstí jako Sachin neměl. V jeho případě to nedopadlo dobře.

„Kdybych neměl takový hlad, neudělal bych to. Myslel jsem, že zemřu hlady. Měl jsem malé porce a byl úplně bez sebe. Bral jsem ty věci ostatním pacientům,“ uvedl muž.

Podle lékaře je běžné, že se k podobným záležitostem uchylují pacienti, kteří se lečí se závislostí. „Bohužel jsou v takovém stavu, že nepřemýšlí racionálně a neuvědomují si, jaké důsledky jejich činy mohou mít,“ doplnil Shyam Kumar, který muže operoval.

