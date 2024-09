Miminko se dvakrát „narodilo“, muselo podstoupit unikátní operaci

Na svět přišel v osmatřicátém týdnu těhotenství, kdy se miminka normálně rodí. U něj to nebylo první vykouknutí z maminčiny dělohy, o pár týdnů dříve ho lékaři vyndali, aby provedli operaci páteře.

„Když jsem šla do nemocnice na kompletní ultrazvuk, který je v určité fázi těhotenství běžný, lékař mi oznámil, že má miminko deformaci páteře. Ta by podle něj mohla být fatální, ale řekl mi o speciální operaci, kterou lze provést. Měla svá rizika, protože se prováděla mimo dělohu, zatímco miminko stále bylo připojeno pupeční šňůrou a pak se vracelo zpět do břicha. Ale souhlasili jsme,“ uvedla žena pro Daily Mail.

Operace byla velmi náročná, pod vedením zkušených lékařů naštěstí dopadla dobře. Malý Luca má pouze na zádech velkou jizvu, ale je to zdravý chlapeček, který se dokonce naučil chodit, ačkoli lékaři předpokládali, že bude zřejmě na vozíku.

„Je to naše zázračné miminko. Narodil se dvakrát. Je to velký bojovník. S podobnými problémy se podle lékařů rodí zhruba šest set miminek ve Velké Británii. Většina z nich podstoupí operaci až po porodu, nám bylo doporučeno vyřešit to dříve,“ pokračovala šťastná maminka.

S partnerem měli velké obavy, že by o syna mohli přijít, důvěřovali ovšem lékařům a věřili v dobrý konec. „Moderní medicína je skutečně něco zázračného,“ doplnila.