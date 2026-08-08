„Měla jsem najednou tak velké bolesti, že jsem sama nedokázala stát na nohou. Na těle se mi objevovaly boule a nikdo nevěděl, co se mnou je. Lékaři si mě přehazovali jako horký brambor. Nakonec jsem si nechala udělat všechny testy, ačkoli lékaři neviděli důvod. A odhalilo to nemoc, která není rozhodně procházkou růžovým sadem,“ uvedla žena.
Lékaři jí nakonec diagnostikovali velmi vzácnou extrapulmonální formu sarkoidózy. Zatímco běžná sarkoidóza nejčastěji postihuje plíce, u Charlie zasáhla především klouby a končetiny. Podle lékařů jde o mimořádně neobvyklou variantu, kterou trpí jen 1,4 % pacientů se sarkoidózou.
„Když mi tvrdili, že je to psychika a jsem jinak v pořádku, nenechala jsem se odbýt. Někde v hloubi duše jsem věděla, že se mnou něco v pořádku není. Potřebovala jsem znát pravdu,“ pokračovala osmatřicetiletá žena.
Diagnóza byla potřeba i kvůli léčbě, kterou ženě lékaři ihned nasadili. Podstupuje také biologickou léčbu, která má tlumit projevy nemoci. „Nevím, jestli se to někdy zlepší natolik, že budu moct žít normální život. Nevím, jestli budu moct chodit jako jiní lidé. Jsem ale ráda, že jsem se díky lékům alespoň zbavila obrovských bolestí. Už jsem myslela na nejhorší,“ podotkla pro NY Post.
Všem nemocným a zoufalým lidem chtěla vzkázat, že by se neměli vzdávat a rozhodně by se neměli nechat v nemocnici odbýt. Sama je přesvědčená o tom, že kdyby netrvala na svém a nenechala si udělat další placené testy, ještě dnes by se trápila a možná už by nebyla mezi námi. „Každý má právo na lepší život a léčbu, pokud je to možné,“ doplnila.